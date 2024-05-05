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Yahya Kaptan’da 38 ağaç odun karşılığı kesilmesi mahalleyi ayağı kaldırdı!

Olay İzmit Yahya Kaptan Mahallesi 3. Bölge Günbatımı Sokakta bulunan G9 blokta dün meydana geldi.

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
Yahya Kaptan’da 38 ağaç odun karşılığı kesilmesi mahalleyi ayağı kaldırdı! mask
Yahya Kaptan’da 38 ağaç odun karşılığı kesilmesi mahalleyi ayağı kaldırdı!
Yahya Kaptan’da 38 ağaç odun karşılığı kesilmesi mahalleyi ayağı kaldırdı!
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Edinilen bilgiye göre İzmit Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 1476 nolu adanın içinde bulunan 126 ağacın sık olduğu için seyreltilmek üzere 38’i işaretlendi. Sabah gelen ekip tarafından kesim işlemine başlandı. 3 ağaç hızla ekip tarafından kesilirken bölge halkı yapılan kesime tepki gösterdi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından kesim durduruldu.

ODUN KARŞILIĞI KESİM!

Bölge halkı Yahya Kaptan Çevre Platformu öncülüğünde durum hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Konuya ilişkin müdürlüğün arazi inceleme raporunda ise bir yer mahallelinin dikkatini çekti. Ağaçlar ile ilgili mal sahibi apartman yöneticisi görünürken talep konusu arsa satışı olarak yazıyordu. Ağaçları kesen kişilerin odun karşılığında bu işi yaptığı öğrenilmesi mahallelinin tepkisini topladı.

Yahya Kaptan’da 38 ağaç odun karşılığı kesilmesi mahalleyi ayağı kaldırdı!

Yahya Kaptan’da 38 ağaç odun karşılığı kesilmesi mahalleyi ayağı kaldırdı!

Yahya Kaptan’da 38 ağaç odun karşılığı kesilmesi mahalleyi ayağı kaldırdı!

Yahya Kaptan’da 38 ağaç odun karşılığı kesilmesi mahalleyi ayağı kaldırdı!

Yahya Kaptan’da 38 ağaç odun karşılığı kesilmesi mahalleyi ayağı kaldırdı!

Yahya Kaptan’da 38 ağaç odun karşılığı kesilmesi mahalleyi ayağı kaldırdı!

Yahya Kaptan’da 38 ağaç odun karşılığı kesilmesi mahalleyi ayağı kaldırdı!

Yahya Kaptan’da 38 ağaç odun karşılığı kesilmesi mahalleyi ayağı kaldırdı!

Yahya Kaptan’da 38 ağaç odun karşılığı kesilmesi mahalleyi ayağı kaldırdı!

Yahya Kaptan’da 38 ağaç odun karşılığı kesilmesi mahalleyi ayağı kaldırdı!
# talep, tepki

05 May 2024 - 11:06 - Gündem

Mahreç  Cihat Polat

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