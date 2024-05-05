Yahya Kaptan’da 38 ağaç odun karşılığı kesilmesi mahalleyi ayağı kaldırdı!

Edinilen bilgiye göre İzmit Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 1476 nolu adanın içinde bulunan 126 ağacın sık olduğu için seyreltilmek üzere 38’i işaretlendi. Sabah gelen ekip tarafından kesim işlemine başlandı. 3 ağaç hızla ekip tarafından kesilirken bölge halkı yapılan kesime tepki gösterdi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından kesim durduruldu.
ODUN KARŞILIĞI KESİM!
Bölge halkı Yahya Kaptan Çevre Platformu öncülüğünde durum hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Konuya ilişkin müdürlüğün arazi inceleme raporunda ise bir yer mahallelinin dikkatini çekti. Ağaçlar ile ilgili mal sahibi apartman yöneticisi görünürken talep konusu arsa satışı olarak yazıyordu. Ağaçları kesen kişilerin odun karşılığında bu işi yaptığı öğrenilmesi mahallelinin tepkisini topladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.