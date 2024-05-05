05 May 2024 - 11:11- Ekonomi G:

Outlet’te ucuzluk panayırı başladı

İzmit Sanayi Mahallesi’nde bulunan ve Outlet Center’da düzenlenen 48. Geleneksel Ucuzluk Panayırı vatandaşlara kapılarını açtı. Uygun fiyatta ürünlerin satışa sunulacağı panayıra ilk günden yoğun ilgi gösterildi.

Aygün Baş
Aygün Baş Tüm Haberleri
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Outlet’te ucuzluk panayırı başladı
Outlet’te ucuzluk panayırı başladı
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Ünlü markalarının outlet ürünlerinin satışa sunulduğu “Fabrika Satış Mağazaları” merkezi Outlet Center İzmit’te, her yıl tekrarlanarak geleneksel hale gelen ve bu yıl 48. si düzenlenen panayır dün itibariyle vatandaşlara kapılarını açtı. Markaların mağaza önlerine çıkardığı çeşitli stant ve askılarda ürünler normal fiyatların çok altında fiyatlarla satışa sunuluyor.

Outlet’te ucuzluk panayırı başladı

SON GÜN 19 MAYIS

Outlet Center İzmit’te geleneksel olarak her yıl tekrarlanan ucuzluk panayırı kampanyasında, mağazalarda ve üretici firmaların merkez depolarında bulunan satış hızı düşük ve sirkülâsyonu az olan ürünler, mağaza önlerine çıkarılan çeşitli stant ve askılarda, Outlet fiyatının da çok altında fiyatlarla satışa sunuluyor. İşte bu yüzden, bu ürünleri bir daha bu fiyatlarla satın alamayacağının bilincinde olan tüketici, ucuzluk panayırı kampanyasına büyük ilgi gösteriyor. Dün başlayan panayır 19 Mayıs itibariyle sona erecek. 
Outlet’te ucuzluk panayırı başladı
Outlet’te ucuzluk panayırı başladı
Outlet’te ucuzluk panayırı başladı
Outlet’te ucuzluk panayırı başladı
Outlet’te ucuzluk panayırı başladı
Outlet’te ucuzluk panayırı başladı
Outlet’te ucuzluk panayırı başladı
Outlet’te ucuzluk panayırı başladı

# büyük

05 May 2024 - 11:11 - Ekonomi

Mahreç  Aygün Baş

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