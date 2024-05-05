Düğün yemeğinde fiyatlar kişi başı 800 lirayı buluyor

Türkiye Yemek Sanayicileri Dernekleri Federasyonu (YESİDEF) Başkanı Hüseyin Bozdağ, yemekli düğün ve nikah törenlerine ilişkin sektörün beklentilerini değerlendirdi.
Düğün sezonunda işleri yemek olmayan fırsatçıların ortaya çıktığını savunan Bozdağ, en çok zehirlenme vakalarının düğün yemeklerinde görüldüğünü söyledi.
800 LİRAYA KADAR ÇIKIYOR
Bozdağ, bu durumun önüne geçmek için vatandaşları, özellikle YESİDEF'e bağlı ve Tarım ve Orman Bakanlığından lisanslı firmaları tercih etmeleri konusunda uyardı.
Bozdağ, düğün ve nikah törenlerinde sunulan yemek hizmetinin 350 ila 650 lira bandında değiştiğini aktardı.
Ordörv tabağının ardından genellikle paçanga böreğinin tercih edildiğini belirten Bozdağ, "Düğün sahipleri et yemeği isterse fiyat 800 liraya çıkıyor. Tavuk yemeği isterse 600 liraya düşüyor. İnsanlar bu ekonomik şartlarda ucuz olduğu için genellikle tavuk tercih ediyor" dedi.
TALEP ARTIŞI BEKLENİYOR
Bozdağ Kovid-19 salgınının ardından, hazır yemek sektörü açısından geçen yılın verimli geçtiğinin altını çizdi.
Bozdağ, "Bu sene ekonomik şartlardan dolayı maliyetler yükselse bile talebin geçen senenin iki katına çıkabileceğini düşünüyoruz" ifadesini kullandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.