Ahmet Akay'ı 4.ölüm yıldönümünde özlem ve minnetle anıyoruz

NE DE ÇABUK GEÇİYOR SENELER...
AĞABEYİM, MOBİLYA USTAM, 40 YILLIK DOSTUM AHMET AKAY'IN ÖLÜMÜNÜN 4.YIL DÖNÜMÜ...
AŞIRI TİTİZLİK HASTASI MACIIIR AHMET'İN ÖLÜM TARİHİNE BAKAR MISINIZ: 05.05.2020...
HERKESİN ORTAK SÖZCÜĞÜ ŞU: "BU KADAR NEŞELİ BİR ADAMIN ÖLDÜĞÜNE HALA İNANAMIYORUM...
HER AN KAPIDAN ÇIKIP GELECEKMİŞ GİBİ)...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.