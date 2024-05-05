Ahmet Akay'ı 4.ölüm yıldönümünde özlem ve minnetle anıyoruz

NE DE ÇABUK GEÇİYOR SENELER...

AĞABEYİM, MOBİLYA USTAM, 40 YILLIK DOSTUM AHMET AKAY'IN ÖLÜMÜNÜN 4.YIL DÖNÜMÜ...

AŞIRI TİTİZLİK HASTASI MACIIIR AHMET'İN ÖLÜM TARİHİNE BAKAR MISINIZ: 05.05.2020...

HERKESİN ORTAK SÖZCÜĞÜ ŞU: "BU KADAR NEŞELİ BİR ADAMIN ÖLDÜĞÜNE HALA İNANAMIYORUM...

HER AN KAPIDAN ÇIKIP GELECEKMİŞ GİBİ)...