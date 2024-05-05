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Federal Mogul seks skandalını yalanladı!

Kocaeli'de faaliyet gösteren bir fabrikada geçtiğimiz günlerde grup seks skandalı ile çalkalandı. 1 kadın güvenlik görevlisi, 2 erkek güvenlik görevlisi ve 1 erkek işçi ile gece vardiyasında seks yaparken yakalandı. 4 çalışanın da iş akdinin feshedildiği bilgisi edinildi. Bununla ilgili bahsi geçen fabrikadan bir açıklama geldi.

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Federal Mogul seks skandalını yalanladı! mask

Fabrikadan yapılan açıklamada, 

"3 Mayıs 2024 Cuma Günü bir yerel haber portalında şirketimizle ilgili yayımlanan ve daha sonra da bu yayın temelinde, bazı basın yayın kuruluşlarında ve sosyal medya ortamlarında yayılan asılsız bir haberin gündemi meşgul ettiğini üzülerek takip etmekteyiz.

Öncelikle belirtmek isteriz ki “Federal Mogul’da Grup Seks Skandalı” başlıklı haber kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır.

İlgili Fabrikamızda bahse konu olay gerçekleşmemiş olup, buna bağlı olarak iş akdinin feshi de söz konusu değildir.

Şirketimizin kurumsal itibarını zedeleyen bu tür asılsız haberlere ve buna bağlı olarak gerçekleşen paylaşımlara itibar edilmemesini önemle rica ederiz.

Ayrıca bu süreçtegerek hukuki gerekse de diğer haklarımız korunacak şekilde gerekli çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü de ifade etmek isteriz."
# seks, ifade, 2024, medya

05 May 2024 - 12:04 - Gündem

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