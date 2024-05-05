ODTÜ'de 'Devrim' direnişi

Yavuz ALATAN'ın haberine göre, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) öğrencileri 35. Bahar Şenliklerini, geleneksel biçimde Üniversite kampüsü içinde yer alan Devrim Stadında yapmak istedi.

Ancak Rektör Verşan Kök, “Güvenlik, temizlik ve gösteri alanı dışında olduğu’’ gerekçesi ile buna izin vermedi ve şenliklere ODTÜ mezunlarının katılmasını da yasakladı.

34 yıldır şenliklerin Devrim Stadında yapıldığını belirten ve direnişe geçen öğrenciler Rektörlüğe yürüdü. Kalabalık grup “Verşan Kök ODTÜ’ye rektör olamaz.

Devrimci ODTÜ, Devrim’de şenlik, “Birleşe birleşe kazanacağız” sloganları attı, alternatif şenlik yapacaklarını da açıkladılar.

NAZLIAKA: DEVRİM İÇİN KARARLIYIZ

‘Devrim’ direnişinde mezunlar ve milletvekilleri de ODTÜ’lü öğrencilerle birlikte yürüdü. CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, CHP Ankara milletvekilleri Aliye Timisi ile Okan Konuralp ODTÜ’lülere eşlik etti.

ODTÜ İktisat Bölümü mezunu olan CHP’li Nazlıaka, “Şenliklerin Devrim Stadından yapılması konusunda kararlıyız” dedi.

Mezunlar Derneği Başkanı Baki Arslan da, “Gelemezsin, giremezsin deseler de biz hep buradayız. ODTÜ bizim. Onlar gidecek biz kalacağız. Bu okul böyle yüce bir makamı işgal eden atanmış bir kayyumu ilk defa görüyor. Bu sadece prova, asıl şenliği Devrim’de hep birlikte yapacağız” dedi.

Daha sonra Moğollar ve Kamufle grupları öğrencilere konser verdi.

Kaynak: SÖZCÜ