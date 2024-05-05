CHP'den tavuk eti ihracatı sınırlamasına tepki

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Ticaret Bakanlığı'nın tavuk eti ihracatına getirdiği sınırlamanın, yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti.
Adem, yaptığı yazılı açıklamada, Ticaret Bakanlığının bütün ve parça dahil olmak üzere, tavuk eti ihracatına getirdiği sınırlamaya tepki gösterdi.
Bu kısıtlamanın, sektörü çöküşün eşiğine getireceğini iddia eden Adem, sınırlamanın, yaklaşık 1 milyar dolarlık bir değere sahip beyaz et ihracat sektörünün durmasına sebep olacağını savundu.
Erhan Adem, şunları kaydetti:
"Sektörde söz sahibi olan firmaların, 25 yıldır edindikleri kazanımı bir çırpıda yok sayarak, faturayı sektöre kesmek doğru bir yaklaşım değildir. Bu durum, üreticilerin, ihracatçıların, binlerce işçinin çalıştığı firmaların, on binlerce emekçinin, perakende sektöründe çalışanların ve en önemlisi tüketicilerin haklarının gasbedilmesi anlamına gelmektedir. Üreticimizin planlamaları ve yatırımları, ihracat yasağı gibi ani ve sınırlayıcı önlemlerle altüst olmaktadır. Bu durum, sektörde istikrarsızlık yaratacak ve geleceğe dair güvensizlik oluşturacaktır"
'YENİDEN GÖZDEN GEÇİRİLMELİ'
Beyaz et ihracatına getirilen sınırlamaların yeniden gözden geçirilmesini isteyen Adem, sektörün istikrarı ve büyümesini sağlamak için doğru politikaların uygulanması, üreticilerin ve ihracatçıların desteklenmesi, yatırımların teşvik edilmesi ve sektörün uluslararası rekabet gücünün korunması gerektiğini vurguladı.
Ticaret Bakanlığı, bütün ve parça dahil olmak üzere tavuk eti ihracatının 31 Aralık'a kadar aylık bazda azami 10 bin ton, toplamda ise 80 bin ton olacak şekilde sınırlandırılmasına karar vermişti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(5 )
Söz - Bütün tarım et ve tavuk ürünlerine ürünlerine ihracat yasağı gelmeli
Eroldemirbek - chp olarak şikayet etmeye hakkınız yok sırtınızda yumurta küfesi yok kandil dem/pkk nın kucağındasınız keyf keka iktidarın aldığı tedbirleri beğenmeyebilirsiniz eğer iktidara gelebilirseniz yapın sizleri de görelim
İzmitlee - CHP'yi bazen anlayamıyorum. Ne istiyorlar? Kendi vatandaşı beyaz et yemesin mi? İktidar böyle bir hamle yapmasa bu seferde "kendi insanımız yiyemiyor, dışarıya satıyorlar" diyecekler. "Değersizlik" vurgusu yapacaklar. Muhalefet bu değil. Siz kimden yanasınız?
Hayretler Olsun - Yav bi kerede halkın ,vatandaşın menfaatinin yanında yer alın eyy Chp li yöneticiler.Soyguncuları,rantçıları,millet düşmanlarını kollamayın korumayın...Adamlar resmen fiyatları yukarı çekerek vatandaşı soymaya çalışıyorlardı.Devlette kısıtlıda ve geçte olsa terbiyelerini verdi, akıllı olun dedi.Bunun neresi yanlış?
Rambo - Muhalefet işte illa pisliğini kusacak
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.