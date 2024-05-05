Dülger gitti! Mimarlar Odası’nda yeni başkan kim olacak?

TMMOB'a bağlı Mimarlar Odası Kocaeli Şube başkanlığına geçtiğimiz aylarda 12. Olağan Genel Kurulu toplantısında seçilen Alper Dülger yaptığı açıklamayla istifa ettiğini duyurmuştu. Yurtdışında artan iş yoğunluğu nedeniyle istifa ettiğini duyuran Dülger'in ardından Mimarlar'da yeni başkanın kim olacağı merak konusu oldu.

YENİ BAŞKAN TOPLANTIDA BELLİ OLACAK

Yaklaşık 5 dönemden bu yana eski başkanın yerini ya başkan yardımcısı ya da sekretere bıraktığı Mimarlar Odası'nda başkanlık için ismi geçen isimlerden biri, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Deniz Günzat Işık, diğeri ise Yönetim Kurulu Sekreteri Gülşah Toprak Poyraz. Dülger'in istifasının ardından ilk toplantıyı yapacak olan yönetim kurulu, bu toplantıda yeni başkanını da belirleyecek.

KİMİN GELECEĞİ MERAK KONUSU

Öte yandan, Dülger'in istifasının ardından yönetim kurulunda oluşan 1 kişilik boşluğa ise yedek yönetimden kimin geleceği de merak konusu oldu. İsimlerin, Yönetim Kurulu toplantısında belli olacağı öğrenilirken, toplantının ne zaman yapılacağı ise henüz kesinlik kazanmadı.