Sperm sağlığı için bunları yapmayın

Almanya'nın çok okunan gazetelerinden Bild am Sonntag, 1970'lerden beri erkeklerdeki sperm sayısının düşüşte olduğunu duyurarak kapsamlı bir dosya hazırladı.

Gazete, 1970'lerde erkeklerin milimetre başına ortalama olarak 100 milyon sperme sahip olduğunu fakat günümüzde bu sayının 50 milyonlara düştüğünü aktardı. Özellikle 40 ve 50'li yaşlarda bu oranın daha da azaldığı belirtilirken bilim insanlarının çevresel faktörler, beslenme alışkanlıkları, stres, alkol ve sigara tüketimi gibi sebeplerin bunu tetiklediğini söylediği aktarıldı.

Çocuk yapmak isteyenler için zamanlama ve sperm kalitesinin uygun olması gerektiği belirtilirken Münih'te görev alan ürolog Chaya Swamy, "Eğer çok sık cinsel birliktelik yaşarsanız erkeklerin vücudu yenilenmeye zaman bulamaz ve sperm hücresi sayısı düşer. Eğer çocuk sahibi olmak istiyorsanız her 2-3 günde bir cinsel ilişkiye girebilirsiniz" dedi.

Bild gazetesinde yazan cinsel danışman Jana Förster, bol sebze ve vitamin tüketiminin önemli olduğunu duyurdu. Förster, "Alkol ve sigara tüketmemelisiniz ya da çok az seviyede tüketmelisiniz. Stres olmamalısınız" dedi.

Förster ayrıca sperm kalitesini etkileyen unsurlardan birinin de vücut ısısı olduğunu belirtti. Förster, "Sıkı iç çamaşırları vücut ısısını artırıyor. Dolayısıyla bol iç çamaşırları giymek daha mantıklı" ifadesini kullandı.

Kaynak: SÖZCÜ