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Ev almak isteyenler dikkat! İşte banka banka konut kredisi faizleri

Artan enflasyon ve faiz oranları, yurttaşların konut kredisi kullanmasını zorlaştıran en büyük engeller arasında yer alıyor. Mayıs ayında da bu durum değişmezken en düşük faiz oranı yüzde 3,05 olarak göze çarpıyor.

Ev almak isteyenler dikkat! İşte banka banka konut kredisi faizleri mask

120 ay vadeli 2 milyon TL konut kredisinin aylık taksit tutarı dudak uçuklatıyor. Dünya Gazetesi'nin derlediği bilgilere göre, işte konut kredisinde banka banka son durum...

HALKBANK (Hesaplı Evim Konut Kredisi)

Faiz Oranı: Yüzde 4,19

Aylık Taksit: 84 bin 412 Tl

Kredi Tahsis Ücreti: 22 bin 560 TL

Toplam Faiz Tutarı: 8 milyon 129 bin TL

Toplam Ödeme: 10 milyon 152 bin TL

ZİRAAT BANKASI (Konut Kredisi)

Faiz Oranı: Yüzde 3,79

Aylık Taksit: 76 bin 683 TL

Kredi Tahsis Ücreti: 22 bin TL

Toplam Faiz Tutarı: 2 milyon 201 bin TL

Toplam Ödeme: 9 milyon 222 bin TL

VAKIFBANK (Sıfır Konutlara Özel Sarı Panjur Konut Kredisi)

Faiz Oranı: Yüzde 4,29

Aylık Taksit: 86 bin 358

Kredi Tahsis Ücreti: 17 bin 374 TL

Toplam Faiz Tutarı: 8 milyon 363 bin TL

Toplam Ödeme: 10 milyon 380 bin TL

ŞEKERBANK

Faiz Oranı: Yüzde 5,89

Aylık Taksit: 117 bin 922 TL

Kredi Tahsis Ücreti: 19 bin 560 TL

Toplam Faiz Tutarı: 12 milyon 150 bin TL

Toplam Ödeme: 14 milyon 170 bin TL

AKBANK (İlk Evim Konut Kredisi)

Faiz Oranı: Yüzde 3,05

Aylık Taksit: 62 bin 704 TL

Kredi Tahsis Ücreti: 24 bin 620 TL

Toplam Faiz Tutarı: 5 milyon 524 bin TL

Toplam Ödeme: 7 milyon 549 bin TL

ING (Konut Kredisi)

Faiz Oranı: Yüzde 3,39

Aylık Taksit: 69 bin 64 TL

Kredi Tahsis Ücreti: 20 bin 120 TL

Toplam Faiz Tutarı: 6 milyon 287 bin TL

Toplam Ödeme: 8 milyon 307 bin TL

GARANTİ BBVA (Hayat Sigortalı Kiracıya Mortgage)

Faiz Oranı: Yüzde 3,20

Aylık Taksit: 65

Kredi Tahsis Ücreti: 24 bin 794 TL

Toplam Faiz Tutarı: 5 milyon 850 bin TL

Toplam Ödeme: 7 milyon 884 bin TL

YAPI KREDİ (Konut Kredisi)

Faiz Oranı: Yüzde 3,55

Aylık Taksit: 72 bin 96 TL

Kredi Tahsis Ücreti: 19 bin 191 TL

Toplam Faiz Tutarı: 6 milyon 651 bin TL

Toplam Ödeme: 8 milyon 670 bin TL

Kaynak: CUMHURİYET

05 May 2024 - 12:43 - Ekonomi

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