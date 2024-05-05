05 May 2024 - 12:43 - Ekonomi

Ev almak isteyenler dikkat! İşte banka banka konut kredisi faizleri

Artan enflasyon ve faiz oranları, yurttaşların konut kredisi kullanmasını zorlaştıran en büyük engeller arasında yer alıyor. Mayıs ayında da bu durum değişmezken en düşük faiz oranı yüzde 3,05 olarak göze çarpıyor.