KRİTİK MAÇ SAAT 16.00'DA KOCAELİ GAZETESİ'NDE!

SON 7 MAÇTIR YENİLMİYORLAR

Kocaelispor’un bugün deplasmanda mücadele edeceği Bodrum FK son haftalarda çok formda. Ege temsilcisi 9 Mart’tan bu yana yenilgi yüzü görmedi. Geriye düştüğü maçlarda da ya kazandı, ya da maçı berabere bitirdi. Bodrum son 7 haftada hiç yenilmedi. Bandırma ile 0-0, Bolu ile 1-1 berabere kalan Bodrum, Manisaspor’u ise deplasmanda 1-0 mağlup etti. Sonrasında, Keçiörengücü ile 0-0, Adanaspor ile 1-1 berabere kalan takım, Şanlıurfaspor’u sahasında geriden gelerek 2-1 mağlup etmeyi başardı. Bodrum bu 7 haftada son olarak Tuzlaspor ile 0-0 berabere kaldı.

HAKEM SÜPER LİG’DEN

Bodrum FK - Kocaelispor maçını Balıkesir Bölgesi, Süper Lig Hakemi Oğuzhan Çakır yönetecek. Çakır’ın yardımcıları Bersan Duran, Özcan Sultanoğlu olacak. 4.Hakem ise Burak Taşkınsoy. Oğuzhan Çakır, Kocaelispor ile son olarak deplasmanda oynanan Göztepe maçında görev yapmıştı. Karşılaşmayı iyi yöneten Çakır, herhangi bir sorun olmadan maçı tamamlamıştı. Temsilcimiz o karşılaşmayı Emir Ortakaya’nın attığı golle 1-0 kazanmıştı.

TÜM MAÇLAR SAAT 16.00’DA, BİZİM MAÇ BEİNSPORTSMAX’TE

Dün oynanan Eyüpspor - Göztepe maçı dışında bugün oynanacak Trendyol 1. Lig’de tam 8 maç, yine aynı saatte başlayacak. TRT Spor, tüm maçları konferans şeklinde ortak yayınlayacak. Beinsportsmax1’den ise tam kesintisiz yayınlanacak. Kocaeli Gazetesi internet sitesinden de her zamanki gibi karşılaşma canlı anlatımla aktarılacak.