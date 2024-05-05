Kartepe'de dubleks daire icradan satılıktır

T.C.KOCAELİ İCRA DAİRESİ

2023/1050 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/1050 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kartepe İlçe, Ş.UZUNBEY Mahalle/Köy, 698 Ada, 1 Parsel, E Blok Zemin+1 kat 128 nolu bağımsız bölüm Dubleks Mesken Nolu Bağımsız Bölüm Bilirkişilerce yapılan incelemede:

Tapu Kaydı: Konu taşınmaz Kocaeli İli, Kartepe İlçesi, Ş.Uzunbey Mahallesi, 698 ada 1 parsel numarasında kayıtlı, 156 Dubleks Mesken ve 1 Adet Sığınak ve Sosyal Tesis Binası ve Arsasıana taşınmaz nitelikli sitede bulunan E Blok Zemin+1. Kat 128 no.lu bağımsız bölüm DUBLEKS MESKEN dir. 30/7000 arsa paylıdır. Taşınmaza tam hisse ile maliktir.

İmar Durumu: Konu taşınmazın bulunduğu parsel Kartepe Belediyesi 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planına göre meskun konut alanında kalmakta olup yapılaşma koşulları ayrık nizam, 2 kat, E=0,50 müsaadeli şeklindedir. Çevre Özellikleri: Konu taşınmazŞ. Uzunbey Mahallesi Şehit Turgut Çiçek Caddesi No:35 Villam 1 Sitesi E/128 Blok Kartepe/Kocaeli adresindedir. Taşınmaz tarif olarak Ankara İstanbul Karayolunda Ankara İstikametine giderken Köseköy kavşağında sola döndükten 700 mt sonra sol kolda konumlu taşınmazdır. Ulaşım cadde üzerinden geçen toplu taşıma araçları ve özel araçla sağlanmaktadır. Taşınmazın yer aldığı bölge orta gelir grubu tarafından tercih edilen konut bölgesidir. Bölgede villa tipinde meskenler ve siteler yer almaktadır. Bölgede yapılaşma,konuta yöneliktir. Bölgenin % 70 seviyelerinde doluluk oranı bulunmaktadır. Taşınmazın Fiziki özellikleri: Ana taşınmaz 698 Ada 1 parsel toplam 70.630,65 M2 arsa olup üzerine betonerme yapı tipinde, tamamı konut fonksiyonlu kullanılan sitedir. Taşınmazın bulunduğu parselde 156 adet dubleksmesken, sosyal tesis, havuz ve yeşil alan bulunmaktadır. Her bloğun girişi birbirinden bağımsız zemin kat seviyesindendir. Konu taşınmazın bulunduğu E Blok ada parselin orta-doğusunda konumludur. Konu taşınmazlar betonerme karkas yapı tarzında, zemin+1 normal kat olmak üzere 2 katlı olarak inşaa edilmiştir. Sitenin çevresi çit ile çevrili, bahçe peyzajı yapılır. Dış cephesi sıva üzeri akrilik boyalıdır. Konu taşınmaz güvenlik girişine göre sol cephede, zemin+1 katında konumlanmıştır. Konu bağımsız bölüm projesine göre giriş katı olan zemin katında salon mutfak, antre, wc, teras hacimlerinden ibaret olup, bürüt 50 M2 kullanım kapalı alan ile 11 m2 açık teras alanlıdır. 1. katında 2 oda, banyo, balkon hacimlerinden ibaret olup yaklaşık 52 m2 kullanım alanlıdır. Taşınmaz toplamda bürüt 102 M2 kullanım alanlıdır. Bağımsız bölümlerde yerler laminat parke, camlar pvc mamül, duvarların plastik boyalı, tavanlarda kartonpiyer olduğu görülmüştür.

Taşınmazın değerine etki eden Olumlu Faktörler: Yapı kullanma izin belgesinin bulunması ve site içerisinde olması.

Olumsuz Faktörler : Gayrımenkul piyasasındaki durgunluk, yeni yapı olmaması ve 2+1 olmasıdır.



DEĞER TAKDİRİ: Satışa konu taşınmazın mevkii, konumu, imar durumu, alt yapı ve ulaşım olanakları, yakın çevredeki emsaller ve emsallerin özellikleri göz önünde bulundurularak, yapılan piyasa araştırması ve emsal karşılaştırmasına göre takdir edilmiştir.özellikleri belirtilen taşınmazın inşaat kalitesine, imar mevzuatları çerçevesinde inşaat hakkı kapsamı ve mimari özelliklerine, çevrede yapılan piyasa araştırmalarına göre değerleme yapılmıştır. Detaylı bilgi için bilirkişi raporunu inceleyiniz.

Adresi : Ş. Uzunbey Mahallesi Şehit Turgut Çiçek Caddesi No:35 Villam 1 Sitesi E Blok No:128Kartepe/Kocaeli Adresindedir. Kartepe / KOCAELİ

Yüzölçümü : -

İmar Durumu :Dosyasındadır.

Kıymeti : 5.000.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tedaş lehine 99 yıllığına 1 YTL bedelle 24/01/2008 tarih 1216 yevmiye şerhi ile satılacaktır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/05/ 2024 - 13:34

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Bitiş Tarih ve Saati : 27/05/2024 - 13:34 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/06/2024 - 13:34

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/06/2024 - 13:34

03/04/2024 (İİK m.114 ve m.126) (*) ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri dahildir.

*FOTO TEMSİLİDİR