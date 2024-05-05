Gebze'de 2+1 65 m² daire icradan satılıktır

T.C.GEBZE İCRA DAİRESİ

2022/4325 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/4325 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli ili Gebze ilçesi Mustafapaşa Mahallesi 495 ada 1 parselde kayıtlı 5.900 m2 yüzölçümlü ana taşınmaz niteliği sekizer katlı dokuz blok betonarme vasıflı 1 Bodrum, Zemin ve 6 normal kattan oluşan 14 daireye sahip 8 katlı betonarme binanın BK314. blok, 6. normal katında bulunan 102/13156 arsa paylı 12 nolu mesken nitelikli bağımsız bölümün tam hissesi satışa konudur. Dairede; 2 Oda,1 Salon, 1 Mutfak, 1 Banyo-Wc, 1 Antre, 1 Balkon bulunmaktadır. Binada her katta iki daire bulunmaktadır, kattaki daireler simetrik plandadır. Binada asansör mevcuttur. Dairenin pencereleri PVC doğramadır. Çelik kapılıdır. Dairenin Net inşaat alanı 65,00 m² olup, bürüt inşaat alanı yaklaşık 75,00 m2, genel bürüt yaklaşık 80,00 m2'dir. Dairenin bulunduğu bina eski yapıdır. Belediye arşivindeki projelerinin 1994 yılında onaylandığı görülmüştür. Binanın 29 yıl ve üzerinde olduğu anlaşılmıştır. Bina asfalt nitelikli 2 yola cephedir. Daire çarşı merkezine ve D-100 ana yoluna yakındır. Metro istasyonuna uzaktır. Okullara, sağlık kuruluşlarına orta mesafededir. Konut bölgesinde nezihbir yerdedir. Tapuda daire borçlu adına iki ayrı 1/2'lik hisse şeklinde tescilli ise de İİK'nun 128/son maddesi gereğince daire bir bütün olarak tam hisse şeklinde paraya çevrilecektir.

Adresi : Kocaeli İli Gebze İlçesi, Mustafapaşa Mah, 495 Ada,1 Parsel, Bk314 Blok, 6. Kat, 12 Nolu Bağımsız Bölüm.

Yüzölçümü : 5.900 m2

İmar Durumu :1/1000 ölçekli uygulama imar planında konut alanında kaldığı, ayrık nizam, H:18.50m, Kaks (Emsal): 1.8'dir.

Kıymeti : 2.252.106,60 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: -

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/06/2024 - 11:14

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Bitiş Tarih ve Saati : 12/06/2024 - 11:14 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/07/2024 - 11:14

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Bitiş Tarih ve Saati : 09/07/2024 - 11:14

30/04/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.