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BU YOL NE ZAMAN TRAFİĞE AÇILACAK?

Gazetemize ulaşan vatandaşımız, Kartepe Dumlupınar Mahallesi Gülümser Sokak'ın 2 yıldan uzun süredir araç trafiğine kapalı olduğunu bildirdi.

DİLEK COŞGUN
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BU YOL NE ZAMAN TRAFİĞE AÇILACAK? mask

Konuyla ilgili bilgi veren vatandaşımız, " Kartepe Dumlupınar Mahallesi Gülümser Sokak, 2 yıldan uzun süredir araç trafiğine kapalı. Son yapılan çalışmalar ile sokağın yarı asfaltlandı. Okul girişi olaması sebebi ile daha önemli hale gelen bu yol ne zaman trafiğe açılacak? Araç yolu yapılır ise yaya kaldırımı nerede olacak? Yolun en kısa sürede araç ve yaya trafiğine açılması, yaya kaldırımının da yapılması konusu yetkililerin dikkatine sunulur. " 

05 May 2024 - 13:56 - Gündem

Mahreç  Dilek Coşgun

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