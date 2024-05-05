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AVIS 2024 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 2. ayak yarışları, Kocaeli'de başladı

AVIS 2024 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 2. ayak yarışları, Kocaeli'de başladı

Anadolu Ajansı
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AVIS 2024 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 2. ayak yarışları, Kocaeli'de başladı mask
AVIS 2024 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 2. ayak yarışları, Kocaeli'de başladı
AVIS 2024 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 2. ayak yarışları, Kocaeli'de başladı
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AVIS 2024 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın ikinci ayağı olan Kartepe Tırmanma Yarışı, Kocaeli'de start aldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle Kocaeli Otomobil Sporları Kulübü tarafından Kartepe yolu Bayraktepe mevkisinde düzenlenen yarışlarda sporcular, idari ve teknik kontrollerin ardından antrenman çıkışları yaptı.

Şampiyonanın ikinci ayağında, 5 ayrı kategoride 30 sporcu mücadele ediyor. Organizasyon, yarın sporcuların 5,87 kilometre uzunluğundaki parkuru 3 kez geçmesinin ardından ödül töreniyle sona erecek.

AVIS 2024 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 2. ayak yarışları, Kocaeli'de başladı
AVIS 2024 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 2. ayak yarışları, Kocaeli'de başladı
# türkiye, 2024, Kartepe

05 May 2024 - 14:13 - Spor

Mahreç  Anadolu Ajansı

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