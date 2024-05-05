AVIS 2024 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 2. ayak yarışları, Kocaeli'de başladı

AVIS 2024 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın ikinci ayağı olan Kartepe Tırmanma Yarışı, Kocaeli'de start aldı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle Kocaeli Otomobil Sporları Kulübü tarafından Kartepe yolu Bayraktepe mevkisinde düzenlenen yarışlarda sporcular, idari ve teknik kontrollerin ardından antrenman çıkışları yaptı.
Şampiyonanın ikinci ayağında, 5 ayrı kategoride 30 sporcu mücadele ediyor. Organizasyon, yarın sporcuların 5,87 kilometre uzunluğundaki parkuru 3 kez geçmesinin ardından ödül töreniyle sona erecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.