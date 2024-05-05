Olay İzmit Yahya Kaptan Mahallesi 3. Bölge Günbatımı Sokakta bulunan G9 blokta dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İzmit Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 1476 nolu adanın içinde bulunan 126 ağacın sık olduğu için seyreltilmek üzere 38’i işaretlendi. Sabah gelen ekip tarafından kesim işlemine başlandı. 3 ağaç hızla ekip tarafından kesilirken bölge halkı yapılan kesime tepki gösterdi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından kesim durduruldu.

ODUN KARŞILIĞI KESİM!

Bölge halkı Yahya Kaptan Çevre Platformu öncülüğünde durum hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Konuya ilişkin müdürlüğün arazi inceleme raporunda ise bir yer mahallelinin dikkatini çekti. Ağaçlar ile ilgili mal sahibi apartman yöneticisi görünürken talep konusu arsa satışı olarak yazıyordu. Ağaçları kesen kişilerin odun karşılığında bu işi yaptığı öğrenilmesi mahallelinin tepkisini topladı.

AĞAÇLARLA BİRLİKTE SEVİYORUZ

Konuya ilişkin gazetemize konuşan mahalle sakini ve geçmiş dönem İzmit belediyesi CHP meclis üyesi olan Aliye Hale Meriç duruma tepki gösterdi. Meriç "Yahyakaptan bölgesinde sistemli olarak ağaç kesimi olmaya başladı. Bizler de buradaki duyarlı vatandaşlar olarak bunun sadece sebebini, neden yapıldığını ve bunun sonucunu nereye gideceğini araştırmak üzere bir platform kurduk. Yahyakaptan Çevre Platformu adı altında. Şu anda bilgileri topluyoruz neden kesildiğini, o verileri topladıktan sonra bir hukuksuzluk varsa eğer burada o hukuksuzluğa karşı durmak durumunda olacağız ve buradaki ağaçların kesilmesini halk olarak biz istemiyoruz. Biz Yahya Kaptanı bu şekilde ağaçlarla birlikte seviyoruz. Ağaçlarla birlikte yaşamak istiyoruz.

DURDURMA KARARIMIZI ALDIK

Olabilir, ağaçların olumsuzluklar yaratabileceği olabilir ama onların farklı yöntemlerle düzeltilmesi gerekiyor. Şöyle diyorum, mesela eğer ki ağaç budanması gerekiyorsa budansın, temizlensin. Kırılan dalları, onlar budanabilir. Budanmanın da düzgün bir şekilde yapılması gerekiyor. Bunun buradaki çalışan görevliler tarafından değil de daha bilgili insanlar tarafından budanırsa o ağacın yaşamasına da fırsat verilir diye düşünüyoruz. Şu aşamada durdurma kararımızı aldık.