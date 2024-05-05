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Genel merkez tarafından görevden alınmıştı: YILDIZ'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Demokrat Parti'den görevden alınan Körfez İlçe Başkanı Veli Yıldız "Demokrat parti hiç kimsenin tekelinde değildir" diyerek konuyla alakalı detaylı açıklama yapacaklarını söyledi.

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Genel merkez tarafından görevden alınmıştı: YILDIZ'DAN AÇIKLAMA GELDİ mask

Yaklaşık üç yıldan bu yana   Körfez  İlçe Demokrat Parti Başkanı olarak görev yapan Veli Yıldız, Demokrat Parti Körfez İlçe Başkanı Veli Yıldız partisinden istifa etti.

Genel merkez tarafından görevden alındığı öne sürülen Yıldız, yaptığı açıklamayla, “Değerli dostlarım, değerli takipçilerim  Demokrat Parti Körfez İlçe Başkanlığından istifa ettim. 3 yıla yakın süren görev sürecimce ben ve  yönetimin partimiz için elimizden gelen çalışmayı ve gayreti gösterdik. Bu demek değil ki biz siyasetin içinde olmayacağız.. Bir hayalimiz var ve milletimiz için çalışmaya devam edeceğiz.. Çok yakında basın mensupları ile bir araya gelip Genel seçimler de dahil olmak üzere yerel seçimlerde neler yaşadığımızı tek tek paylaşacağız... Demokrat parti hiç kimsenin tekelinde değildir... Bu süreçte bana destek olan, bizi destekleyen tüm vatandaşlarımıza çok teşekkür ederim.. Ben yine içinizden biri olarak her daim yanınızda olacağım... Her birinize ayrı ayrı sevgi ve saygılarımı sunarım...”  ifadelerine yer verdi. 
# var, ilçe, Demokrat Parti

05 May 2024 - 14:27 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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