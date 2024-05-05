Yasin Özer hayatını kaybetti

Lastik-iş Sendikası Brisa Fabrikası delegesi ve İzmit Brisa Fabrikası Mikser ve Ekstruder Üretim Müdürlüğü'nde çalışan Yasin Özer, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Lastik İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Akın Giray, delegelerinin hayatını kaybetmesi sonucu yaptığı açıklamada "İzmit Brisa Fabrikası Mikser ve Ekstruder Üretim Müdürlüğü çalışanlarımızdan Lastik-iş Sendikası Brisa Fabrikası delegemiz Sayın Yasin Özer, bugün kalp krizi nedeniyle vefat etmiştir. Özer'in cenazesi bugün Gölcük Hamidiye Köyü Cami'de kılınacak ikindi namazına müteakip Hamidiye Köy Mezarlığına defnedilecektir." ifadelerini kullandı.