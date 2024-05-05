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MHP’li isimden AKP'li başkanlara sert tepki!

MHP Derince eski İlçe Başkanı Salim Sayar, Zeki Aygün ve Aziz Alemdar’a “adam değilsiniz” dedi

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MHP’li isimden AKP'li başkanlara sert tepki! mask

MHP  Derince eski  İlçe Başkanı Salim Sayar   seçim sonrası ilçede aldığı düşük oylar nedeniyle görevinden ayrılmıştı. Sayar yaptığı paylaşımla görenleri şaşırttı. Aygün ve Aziz Alemdar’ı hedef alan Sayar “Derince önceki dönem belediye başkanları Zeki Aygün,Aziz Alemdar adam değilsiniz” ifadelerini kullandı. Sayar’ın durduk yere neden böyle bir paylaşım yaptığı ise merak konusu  oldu.
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05 May 2024 - 14:35 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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