MHP’li isimden AKP'li başkanlara sert tepki!

MHP Derince eski İlçe Başkanı Salim Sayar seçim sonrası ilçede aldığı düşük oylar nedeniyle görevinden ayrılmıştı. Sayar yaptığı paylaşımla görenleri şaşırttı. Aygün ve Aziz Alemdar’ı hedef alan Sayar “Derince önceki dönem belediye başkanları Zeki Aygün,Aziz Alemdar adam değilsiniz” ifadelerini kullandı. Sayar’ın durduk yere neden böyle bir paylaşım yaptığı ise merak konusu oldu.