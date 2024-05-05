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KYÖD’de çoğunluk sağlanamadı! Kurul ertelendi

Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği’nin (KYÖD), 17’nci Genel Kurulu çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle 12 Mayıs’a ertelendi.

Aygün Baş
Aygün Baş Tüm Haberleri
KYÖD’de çoğunluk sağlanamadı! Kurul ertelendi mask

1947 yılından itibaren Kocaeli’nin İzmit İlçesinde faaliyet gösteren Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği (KYÖD), genel kurula gidiyor. Yüksek öğrenim gören öğrencilere burs vererek ülke ve şehre ve kamuya katkı sağlayan KYÖD’ün 17’nci Genel Kurul’unun bugün birinci oturumu gerçekleşti. 500 üyenin oy kullanma hakkının olduğu kurul çoğunluğun sağlanamaması sebebi ile ertelendi. Genel Kurul çoğunluk aranmadan 12 Mayıs’ta tekrar toplanacak. Genel Kurul’da mevcut başkan Uğur Saral tekrar aday olurken başkanlığa ikinci bir aday çıkmadı.
# yüksek, aday

05 May 2024 - 14:38 - Gündem

Mahreç  Aygün Baş

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