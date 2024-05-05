İZSANDER’de çoğunluk sağlanamadı

Kocaeli’nin en eski okullarından biri olan İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi eski adıyla İzmit Sanat Okulu mezunları tarafından kurulan İzmit Sanat Okulu Mezunlar Derneği (İZSANDER), 6. kongresi birinci oturumu bugün İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonunda gerçekleştirilecekti ancak yeterli çoğunluk sağlanamaması nedeniyle kongre 12 Mayıs Pazar günü saat 14.00’a ertelendi. İZSANDER mevcut başkanı Levent Bahadır, yeni dönem için aday olmazken, tek aday Yusuf Altınay oldu.

KENDİNİ TANITTI

Çoğunluk sağlanamayan kongre sonrası açıklamada bulunan İZSANDER Başkan Adayı Yusuf Altınay konuşmasına kendini tanıtarak başladı, “Ben 1965 İzmit mezunuyum. 1985 yılında elektrik bölümünden mezunum. Bekarım, bir kızım var. Emekliyim. Aynı zamanda emlak danışmanlığı yapıyorum. Aynı zamanda Türkiye Federasyonu Kocaeli il temsilcisiyim ve işitme engelliler kadın milli takımını çalıştırıyorum” dedi.

ADAYIM

Altınay konuşmasının devamında şunları söyledi, “Derneğin kurucu üyelerindenim. 2002 yılında derneğimizin 40 no’lu üyesi oldum. 2 dönem genel sekreterlik görevinde bulundum daha sonra geçmiş dönem başkanlarımızla birlikte çalıştım dernek için geldiğimiz noktada bugün adayım.

DERNEK BİNASI İSTİYORUZ

Derneğimiz için çalışmalarımız devam edecek. Yardımlaşma ve Dayanışma gecelerimiz, pilav günlerimi, 1 Mart anmalarımız devam ediyor bunların haricinde dernek üyelerinin daha sık bir araya gelebileceği, geçmiş dönem mezunları ve yeni dönem mezunlarının buluşabileceği, dernek için faaliyetlerin düzenlenebileceği bir dernek binası ve lokali istiyoruz bunun için çakışma yapacağım ve belediye başkanlarımızla görüşeceğim. Yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla fikir alışverişleri yaparak planlarımızı hayata geçireceğiz.

YENİ PROJELERİMİZ OLACAK

Amacımız mezunların derneğe daha fazla sahip çıkmasın ve bunun için buluşacağımız alan yaratmak çalışmalarımızı hızlandırmak istiyoruz. Pandemiden sonra yeni mezun öğrencilerimizle bir araya gelemedik bu konuda devam ettirilen projelerimiz var onları devam ettireceğiz. Var olan iyi projelerimiz devam edecek üzerine yenilerini ekleyeceğiz. Bizim amacımız bu projelerin üzerine ne katabiliriz”

YÖNETİM ASİL

Yusuf Altınay

Ahmet Özcan

Haluk Efe

Mesut Nöbetçigil

Yasemin Akçakaya

DENETLEME ASİL

Hakan Azak

Özay Sancar

Nermin Öztürk

YÖNETİM YEDEK

İsmail Balta

Metin Sancar

Hakan Oruç

Engin Sular

Hülya Ortanca

DENETLEME YEDEK

Semih Toplu

Ömer Akçakaya

Alaaddin Çavuş