Emeklinin bayram ikramiyesi değişiyor mu?

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ve Kurban Bayramları'nda emeklilere ödemeler yapılacak. Geçmiş yıllara kıyasla bu yılın ikramiye miktarında önemli bir artış yaşandı. İlk olarak 1.000 lira olan ikramiye, 2023'te 2.000 liraya çıktı ve bu yıl %50 artışla 3.000 liraya yükseltildi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), geçen Ramazan Bayramı'nda 15,3 milyon emekli ve hak sahibine 41,3 milyar lira ikramiye ödedi. Cumhur İttifakı ortaklarından Mustafa Destici, emeklilere yönelik önemli açıklamalarda bulundu.

Destici, emeklilere daha fazla destek sağlanması gerektiğini belirterek, emekli maaşlarının 5.000 lira artırılmasını ve Kurban Bayramı ikramiyesinin 10.000 liraya çıkarılmasını talep etti. Eğer bu talep kabul edilirse, emekliler toplamda 25.000 lira alacaklar. Bunun yanı sıra, CHP'nin Meclis'e Kurban Bayramı ikramiyelerinin 10.000 TL olması yönünde bir önerge sunacağı iddia ediliyor. Eğer bu önerge kabul edilirse, milyonlar hesaplarına 10.000 TL Kurban Bayramı ikramiyesi alacaklar.

Kurban Bayramı ikramiyelerinin ne zaman ödeneceği konusunda ise, ödemelerin bayrama 1 hafta kala başlaması bekleniyor. Bu yıl Kurban Bayramı 16 Haziran tarihine denk geliyor. Bu gelişmeler, emekliler arasında büyük bir beklenti yaratıyor.

Kaynak: YENİÇAĞ