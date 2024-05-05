Dilan Polat tahliye mi oluyor?

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat, Kasım ayında kara para aklama, vergi kaçırma ve yasa dışı bahis çetesi üyeliği suçlamalarıyla tutuklanmıştı. Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutulan Polat'tan yeni bir haber geldi.

AVUKATI TAHLİYE TALEP ETTİ

Polat'ın avukatı, müvekkilinin sağlık sorunları yaşadığını ve kendisini kesici bir aletle yaraladığını iddia ederek, cezaevinde kalmasının uygun olmadığını savundu ve tahliye talep etti.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, avukatın dilekçesini değerlendirmek üzere Polat'ın sağlık durumunu incelemek üzere en yakın adli tıp kurumu birimine sevkinin yapılmasına karar verdi.

Ayrıca, Polat'ın cezaevi koşullarında tutuklu olarak kalmasının sağlık durumu üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi için adli tıp raporu talep edildi.

Polat'ın adli tıp kurumuna sevki gerçekleştirilerek uzmanlarca detaylı bir değerlendirme yapılacak ve bu rapor doğrultusunda tahliye talebi karara bağlanacağı aktarıldı.

NE OLMUŞTU?

Son duruşmada gözyaşlarına boğulan Dilan Polat'ın, konuyla ilgili özür dilediği ve eşini ile kızını görünce ağlamamak için çok zor tuttuğunu belirtti.

Duruşmaya Dilan Polat’ın dışında Engin Polat, Sezgin Polat cezaevinden getirilerek katılmıştı. Diğer sanıklar ise SEGBİS’ten duruşmaya katıldı.

Ara kararını açıklayan mahkeme, tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Dosyanın İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki dosyayla birleştirilmesine karar verilerek duruşma ertelenmişti.Duruşmada da sinir krizi geçiren Dilan Polat’ın karar üzerine psikolojisinin zarar gördüğü iddia edildi.

Kaynak: SABAH