DP İl Başkanı Nazlıgül, Yıldız’ın istifa iddialarına ilişkin konuştu! “Üstlerini tanımadı, görevden alındı”

GENEL MERKEZ UYGUN GÖRDÜ

31 Mart yerel seçimlerinin bitmesinin ardından siyasi partilerde değişimler yaşanmaya devam ediyor. Demokrat Parti Körfez İlçe Başkanı Veli Yıldız'ın istifa ettiği haberlerinin yayılmasının ardından aslında istifa etmediği, görevden alındığı belirtildi. DP Kocaeli İl Başkanı Mustafa Nazlıgül ise Veli Yıldız'ın görevden alınmasına ilişkin gazetemize yaptığı açıklamada şunları söyledi, “O da siyaset yapıyor önünü kapatmamak adına çok sivri konuşmamak lazım. Parti disiplinine uymadığı için genel merkez tarafından görevden alındı. İl yönetimi olarak ve Körfez’ deki yönetici arkadaşlar çalışma arkadaşları olarak bana geldiler. Bende Ankara'ya bir yazı yazdım görevden alınmasına ilişkin. Genel merkezde uygun gördü.

GENEL MERKEZİN TALİMATLARI DIŞINDA HAREKET ETTİĞİ İÇİN GÖREVDEN ALINDI

Parti içindeki şahısları zedeleyecek yaralayacak şeyleri söyleme şansım yok. Yani üstlerini tanımama, ilçe olarak ile bağlı olması gerekirken kendi başına hareket etmesi mesela. Seçim sürecinde yapmaması gereken birkaç hareketten dolayı, il yönetimiyle ve genel merkezle anlaşmazlıktan dolayı görevden alındı. Kısaca söylemek gerekirse yerel seçimlerde hem Kocaeli İl Yönetimi hem Genel merkezin talimatları dışında hareket ettiği için görevinden alındı”