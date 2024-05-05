Forkliftin altında kalan işçi öldü!

Kaza, saat 13.30 sıralarında Karacasu Karaziyaret Mahallesi’ndeki bir metal fabrikasında meydana geldi.
İddiaya göre, fabrikada çevre düzenlemesi yapılırken Mustafa K. (25) yönetimindeki forklift, kontrolden çıkarak işçi Mustafa Öztürk’e çarptı.
Kazada Öztürk, forkliftin altında kalarak ağır yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler tarafından forkliftin altından çıkarılan Mustafa Öztürk, götürüldüğü Necip Fazıl Şehir Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
Öztürk’ün cenazesi otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, forklift sürücüsü Mustafa K. polis tarafından gözaltına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.