İddia: Adnan Köşker İsrail’e çelik satmış





İsrail’in Gazze’deki soykırımı devam ediyor. Kadın çocuk ayrımı yapmadan masum sivillerin üzerine bombalar yağdıran İsrail’e karşı tepkisizlik ise uluslararası camiada devam ediyor. Kamuoyundaki İsrail ile ticaret durdurulsun baskıları sonrası hükümet İsrail ile ticareti askıya aldı. Türk firmalarının aylarca İsrail'le ticaret yapması hem de bu tedariki arttırması büyük tepki çekmişti.

ADNAN BAŞKAN GÜNDEM

Türkiye’den İsrail’e giden gemiler ile ilgili araştırmalar yapan ve gündeme getiren Gazeteci Metin Cihan’ın son iddiası ise Kocaeli’yi yakından ilgilendiriyor. Cihan, İsrail ile ticaret yapan firmalardan birinin sahibinin Gebze Belediyesi eski Başkanı AK Partili Adnan Köşker olduğunu iddia etti.

İSRAİL PAYLAŞIMI ÜZERİNDEN YÜKLENDİ

2009-2019 yılları arasında Gebze Belediye Başkanlığı yapan Adnan Köşker'in İstanbul’da yapılan Gazze mitingi fotoğrafları paylaştığı, "Şehitlerimize rahmet, Filistin’e destek, İsrail’e lanet. Ezan Dinmez, Bayrak İnmez, Vatan Bölünmez…" paylaşımını alıntılayan Metin Cihan, "Köşkerler Çelik. MÜSİAD üyesi. İsrail'e çelik halat ve tel satıyor. Sahibi Adnan Köşker. Böyle şeyler paylaşıyor" yazdı.