3’NCÜLÜK, SON MAÇA KALDI: 3-0

ŞOK GOLLE ADETA YENİK BAŞLADIK
Dk.3 GOL: Sağdan Üzeyir altı pasa uzun bir orta yaptı, Oğuz ve Yusuf uyudu, Kenan kafayı dokundu yakın mesafeden ağlara gönderdi: 1-0. Dk.13 sağdan gelen kornere Emir kafayı vurdu, top yan direği yalayıp avuta gitti. 14. dakikada Gökdeniz soldan sıfırdan vurdu, top kalenin önünden paralel gitti. 22.dakikada Beridze savunmaya baskı yaptı topu kaptı girdi soldan altı pasa kesti Şeydayev dokunamadı. Dk.33 Üzeyir uzaktan vurdu Gökhan'da kaldı. 36. dakikada Gökdeniz kendi yarı alanında hareketlendi, soldan girdi bomboştu üstten avuta attı.
2.GOLDEN SONRA ÇÖZÜLDÜK
Dk.39 Orta alanda bomboş yakalayan Samet elini kolunu sallaya sallaya ceza alanına girdi, golünü attı: 2-0. Dk.44 Gökdeniz yine bomboş sağdan girdi, ceza alanına sokuldu, ayağının içiyle kötü vurdu avut. Dk.44 Şeydayev ve Burak çıktı Vukoviç ve Schirktladze girdi. İlk yarı 2-0 sona erdi. Dk.59 Samet Beridze'yi indirdi, hakem penaltıyı vermedi. Dk.61 Musa Muhammed kafayı vurdu, Gökhan yüzde yüz golü kurtardı. Dk.66 GOL-Musa Muhammed ayak içi plaseyle durumu 3-0 yaptı. Dk.70 Cihat nefis pas attı, Schirktladze golü attı ama gol vardan döndü. Ofsayt. Dk.72 Gökdeniz ve Süleyman çıktı. Çorum Bolu deplasmanına, Bodrum Göztepe’ye gidecek. Kocaelispor Sakarya’yı konuk edecek. 3’ncülük düğümü son hafta çözülecek.
BODRUM FK
Diogo Sousa***
Ondrej Celustka***
Süleyman Özdamar** ( 73’ Furkan Apaydın**)
Üzeyir Ergün**
Mousa Mohammed***
Gökdeniz Bayrakdar** ( 73’ David Brazao**)
Cenk Şen**
Erkan Değişmez** ( 63’ Ahmet Aslan**)
Samet Yalçın***
Burak Çoban** ( 81’ Ege Bilsel ?)
Kenan Özer** ( 63’ Celal Dumanlı*)
YEDEKLER
Bahri Tosun
Omar Imeri
Tunahan Akpınar
Osman Haqi
Mustafa Erdilman
KOCAELİSPOR
Gökhan Değirmenci*
Yusuf Abdioğlu*
Burak Öksüz* ( 45’ Davit Skhirtladze*)
Duhan Aksu* ( 45’ Atila Turan*)
Oğuz Ceylan*
Emir Ortakaya**
Cihat Çelik* (73’ Giorgi Kharaishvili *)
Reis Amaral**
Daniel Candeias* ( 68’ Barış Alıcı*)
Giorgi Beridze*
Ramil Şeydayev* ( 45’ Joseph Vukovic *)
YEDEKLER
Mehmet Sarı
Cem Ekinci
Bedirhan Yıldız
Mehmet Yılmaz
Mesut Can Tunalı
BODRUM FK 3-0 KOCAELİSPOR
STAT: Bodrum Şehir Stadı
HAKEMLER: Oğuzhan Çakır* Bersan Duran** Özcan Sultanoğlu** Burak Taşkınsoy**
SARI KART: 24’ Moussa Mohammed, 52’Kenan Özer, 78’ Celal Dumanlı
GOLLER: 3’ Kenan Özer, 39’ Samet Yalçın, 66’ Moussa Mohammed
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.