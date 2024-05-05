3’NCÜLÜK, SON MAÇA KALDI: 3-0

ŞOK GOLLE ADETA YENİK BAŞLADIK

Dk.3 GOL: Sağdan Üzeyir altı pasa uzun bir orta yaptı, Oğuz ve Yusuf uyudu, Kenan kafayı dokundu yakın mesafeden ağlara gönderdi: 1-0. Dk.13 sağdan gelen kornere Emir kafayı vurdu, top yan direği yalayıp avuta gitti. 14. dakikada Gökdeniz soldan sıfırdan vurdu, top kalenin önünden paralel gitti. 22.dakikada Beridze savunmaya baskı yaptı topu kaptı girdi soldan altı pasa kesti Şeydayev dokunamadı. Dk.33 Üzeyir uzaktan vurdu Gökhan'da kaldı. 36. dakikada Gökdeniz kendi yarı alanında hareketlendi, soldan girdi bomboştu üstten avuta attı.

2.GOLDEN SONRA ÇÖZÜLDÜK

Dk.39 Orta alanda bomboş yakalayan Samet elini kolunu sallaya sallaya ceza alanına girdi, golünü attı: 2-0. Dk.44 Gökdeniz yine bomboş sağdan girdi, ceza alanına sokuldu, ayağının içiyle kötü vurdu avut. Dk.44 Şeydayev ve Burak çıktı Vukoviç ve Schirktladze girdi. İlk yarı 2-0 sona erdi. Dk.59 Samet Beridze'yi indirdi, hakem penaltıyı vermedi. Dk.61 Musa Muhammed kafayı vurdu, Gökhan yüzde yüz golü kurtardı. Dk.66 GOL-Musa Muhammed ayak içi plaseyle durumu 3-0 yaptı. Dk.70 Cihat nefis pas attı, Schirktladze golü attı ama gol vardan döndü. Ofsayt. Dk.72 Gökdeniz ve Süleyman çıktı. Çorum Bolu deplasmanına, Bodrum Göztepe’ye gidecek. Kocaelispor Sakarya’yı konuk edecek. 3’ncülük düğümü son hafta çözülecek.

BODRUM FK

Diogo Sousa***

Ondrej Celustka***

Süleyman Özdamar** ( 73’ Furkan Apaydın**)

Üzeyir Ergün**

Mousa Mohammed***

Gökdeniz Bayrakdar** ( 73’ David Brazao**)

Cenk Şen**

Erkan Değişmez** ( 63’ Ahmet Aslan**)

Samet Yalçın***

Burak Çoban** ( 81’ Ege Bilsel ?)

Kenan Özer** ( 63’ Celal Dumanlı*)

YEDEKLER

Bahri Tosun

Omar Imeri

Tunahan Akpınar

Osman Haqi

Mustafa Erdilman

KOCAELİSPOR

Gökhan Değirmenci*

Yusuf Abdioğlu*

Burak Öksüz* ( 45’ Davit Skhirtladze*)

Duhan Aksu* ( 45’ Atila Turan*)

Oğuz Ceylan*

Emir Ortakaya**

Cihat Çelik* (73’ Giorgi Kharaishvili *)

Reis Amaral**

Daniel Candeias* ( 68’ Barış Alıcı*)

Giorgi Beridze*

Ramil Şeydayev* ( 45’ Joseph Vukovic *)

YEDEKLER

Mehmet Sarı

Cem Ekinci

Bedirhan Yıldız

Mehmet Yılmaz

Mesut Can Tunalı

BODRUM FK 3-0 KOCAELİSPOR

STAT: Bodrum Şehir Stadı

HAKEMLER: Oğuzhan Çakır* Bersan Duran** Özcan Sultanoğlu** Burak Taşkınsoy**

SARI KART: 24’ Moussa Mohammed, 52’Kenan Özer, 78’ Celal Dumanlı

GOLLER: 3’ Kenan Özer, 39’ Samet Yalçın, 66’ Moussa Mohammed