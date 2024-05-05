3’ÜNCÜLÜK, SON MAÇA KALDI: 3-0

ŞOK GOLLE ADETA YENİK BAŞLADIK
Dk.3 GOL: Sağdan Üzeyir altı pasa uzun bir orta yaptı, Oğuz ve Yusuf uyudu, Kenan kafayı dokundu yakın mesafeden ağlara gönderdi: 1-0. Dk.13 sağdan gelen kornere Emir kafayı vurdu, top yan direği yalayıp avuta gitti. 14. dakikada Gökdeniz soldan sıfırdan vurdu, top kalenin önünden paralel gitti. 22.dakikada Beridze savunmaya baskı yaptı topu kaptı girdi soldan altı pasa kesti Şeydayev dokunamadı. Dk.33 Üzeyir uzaktan vurdu Gökhan'da kaldı. 36. dakikada Gökdeniz kendi yarı alanında hareketlendi, soldan girdi bomboştu üstten avuta attı.
2.GOLDEN SONRA ÇÖZÜLDÜK
Dk.39 Orta alanda bomboş yakalayan Samet elini kolunu sallaya sallaya ceza alanına girdi, golünü attı: 2-0. Dk.44 Gökdeniz yine bomboş sağdan girdi, ceza alanına sokuldu, ayağının içiyle kötü vurdu avut. Dk.44 Şeydayev ve Burak çıktı Vukoviç ve Schirktladze girdi. İlk yarı 2-0 sona erdi. Dk.59 Samet Beridze'yi indirdi, hakem penaltıyı vermedi. Dk.61 Musa Muhammed kafayı vurdu, Gökhan yüzde yüz golü kurtardı. Dk.66 GOL-Musa Muhammed ayak içi plaseyle durumu 3-0 yaptı. Dk.70 Cihat nefis pas attı, Schirktladze golü attı ama gol vardan döndü. Ofsayt. Dk.72 Gökdeniz ve Süleyman çıktı. Çorum Bolu deplasmanına, Bodrum Göztepe’ye gidecek. Kocaelispor Sakarya’yı konuk edecek. 3’ncülük düğümü son hafta çözülecek.
BODRUM FK
Diogo Sousa***
Ondrej Celustka***
Süleyman Özdamar** ( 73’ Furkan Apaydın**)
Üzeyir Ergün**
Mousa Mohammed***
Gökdeniz Bayrakdar** ( 73’ David Brazao**)
Cenk Şen**
Erkan Değişmez** ( 63’ Ahmet Aslan**)
Samet Yalçın***
Burak Çoban** ( 81’ Ege Bilsel ?)
Kenan Özer** ( 63’ Celal Dumanlı*)
YEDEKLER
Bahri Tosun
Omar Imeri
Tunahan Akpınar
Osman Haqi
Mustafa Erdilman
KOCAELİSPOR
Gökhan Değirmenci*
Yusuf Abdioğlu*
Burak Öksüz* ( 45’ Davit Skhirtladze*)
Duhan Aksu* ( 45’ Atila Turan*)
Oğuz Ceylan*
Emir Ortakaya**
Cihat Çelik* (73’ Giorgi Kharaishvili *)
Reis Amaral**
Daniel Candeias* ( 68’ Barış Alıcı*)
Giorgi Beridze*
Ramil Şeydayev* ( 45’ Joseph Vukovic *)
YEDEKLER
Mehmet Sarı
Cem Ekinci
Bedirhan Yıldız
Mehmet Yılmaz
Mesut Can Tunalı
BODRUM FK 3-0 KOCAELİSPOR
STAT: Bodrum Şehir Stadı
HAKEMLER: Oğuzhan Çakır* Bersan Duran** Özcan Sultanoğlu** Burak Taşkınsoy**
SARI KART: 24’ Moussa Mohammed, 52’Kenan Özer, 78’ Celal Dumanlı
GOLLER: 3’ Kenan Özer, 39’ Samet Yalçın, 66’ Moussa Mohammed
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(19 )
Yesil Siyah Ask - Goztepe liderlik icin bodrumu yener, biz sakaryayi yeneriz,corum boluya yenilir yada berabere kalir, KOCAELİSPOR 3. OLUR ancak p.of finalinde Bodrum Rakip olur biz Superlige cikamayiz
Vlkn - Önce hodri meydanı kovun
Hayalperestlik - Ney son maça kaldı sesli güldüm ya ??,yumurta dibe dayanmış üçüncülük son maça kaldı başlığı ne üçüncülüğü Çorum ,Bodrum puan ve puanlar alırlar maç vermezler ,Kocaeli unutsun üçüncülüğü ,süper ligi zaten unutsun pleyofa kalsada elenir bu oyunla bu kadroyla ruh yok takımda yönetim yok hoca zaten neci bilmiyorum unutun seneye kaldığı yerden devam eder bu ligde ..FİNAL =ÇORUM BODRUM
Nefer - Süper lige çıkmak istemeyen bir yönetim ve takım varken taraftar olarak kendimizi paralamamızın anlamı yok. Onca puan kaybına rağmen, rakiplerimizin de puan kaybetmesinin etkisiyle play-of elemelerine kalıyoruz. Süperlige çıkmamız için şanş hep Kocaelispordan yanaydı. Ancak Kocaelispor süperligi istemediğini her halükarda alenen belli ediyor. Eyyy yönetim, Kocaeli şehrine ve vefakar Kocaelispor taraftarına özür borcunuz var.
Gezeli̇ Körfez - YusufAbdioğlu,Burak ve Oğuz Ceylan bunlara futbolcu diyen,oynatan kim varsa futboldan anlamıyor demektir. Kaleci Gökhan hariç hepsini hemen kovun.
İzmitli Murat - Sakarya ve corum maclari bize çalıştı biz neyaptik yenildik ...berabere kalsaydık enazindan ..sakaryasporu yensek nolur bodrum kazanırsa boş ....hayırlısı neyse o olsun artık
Kadikoylu - Siz sakaryayida yenemezsiniz sizden bı cacık olmaz başta engin koyun ve ertugrulu gönderen taraftar ayrıca Mustafa gürsel denen adama ve topculara yazıklar olsun koca senemizi duygularimizi çaldınız hepiniz allahinizdan bulun
K,s - Bodrum spor 3 ruhsuzlar 0 yolun açık olsun Bodrum spor helal olsun vallahi
Körfezli Manav Çenesuy - Bu oyuncularlan hedefimiz olamaz.
Aldığımız galibiyetlerde şans,ve rakibin çok hatasından.Benim görüşüm
A Kosar - Sakaryaya ver macı.sizde umut yok
Aykut - Haftaya bolu çorum bodrum göztepe bizde sakarya ile oynayacaz herşey olabilir
Adali - Körfez siz bu hocayla çok maç kaybedersiniz adamda taktik bilgisi yok oyucularla dialogu yok rakip analizi yok bize bakın ilk haftalarda hocamız maç kazanmasina rağmen değişime gittik sonuç süper ligdeyiz siz önce yönetiminizi değiştirin sonra sanayi kentisiniz büyük camiasiniz zengin iş adamlariniz var takımınıza sahip çıksın kaleciniz olmasa şu an playofda olamazdiniz ben 60yasindayimGoztepenin gitmedigim maçı yoktur diyebilirim bu takımla bu yönetimle seneye kızmayın ama seneye küme düşersiniz ...
İstifa - Son maça ve muhtemelen playoff a başka bir hoca ile gitmeliyiz. Mustafa hoca asla hatasını anlayacak bir hoca gibi görünmüyor
Korfezli - Kocaelispor un 3. Lügü hayalden başka birsey değil gitti giden play off tan cikabilirsek ne ala oda bu oyunla çok zor
Genç - Sakarya hırsla saldıracak bize haftaya zor olucak maç
Ayhan Yalçın - Koskoca Kocaeli'nin takımı böyle olmamalıdır. Kocaeli, Türkiye'nin sanayi bakımından en güçlü kentlerinde birisidir.
Kocaeli, maalesef sportif anlamda hiçbir başarı gösteremeyen Kocaelispor'un ligteki bu hale çok üzücü bir durumdur. Kocaelispor' da nedense işler bir türlü yoluna girmiyor. Birileri bu duruma el atmalı. Ve gerekenleri yapmalıdır. Yazıktır, günahtır bu taraftarlara. İnsan üzülüyor.
Izmitli Oktay - Ertugrul hoca gitmeyecekti yonetimin hatasi bu duruma soktu takimi.
Hayri - Bu maçı alamayan takım da hiçbir kazanma hırsı isteği yoktu. Yönetim antrenör futbolcular Kocaelispor u tasiyamiyorlar. İzmitli başkan. İzmitli antrenorizmitli futbolcular ile artık sabit bir takım kurulmalıdır.
K,s - Bu takım pleyof tan bile çıkamaz 3, cülik asla olamaz
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.