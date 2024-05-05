Kocaeli'de düzenlenen AVIS 2024 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 2. ayağı tamamlandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle Kocaeli Otomobil Sporları Kulübünce Kartepe Bayraktepe mevkisinde düzenlenen yarışlarda 5 ayrı kategoride 30 sporcu mücadele etti.
Organizasyonun ikinci gününde 5,87 kilometre uzunluğundaki parkuru 3 kez geçen sporculardan dereceye girenlere ödülleri verildi.
Yarışta kategorilerinde birinci olan sporcular şöyle:
Erkekler Kategori 1: İlker Aktaş (GP Garage My Team)
Erkekler Kategori 2: Engin Apaydın (Atış Motor Sports)
Erkekler Kategori 3: Murat Volkan Soyçopur (Atış Motor Sports)
Erkekler Kategori 4: Cem Yalın (GP Garage My Team)
Erkekler Kategori 5: Bahadır Sevinç
Kadınlar Kategori 1: Serap Kotan (Ege Asal Motorspor)
Kadınlar Kategori 3: Hande Erdoğan
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.