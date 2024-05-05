- Spor

Kocaeli'de düzenlenen AVIS 2024 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 2. ayağı tamamlandı

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) faaliyet programında yer alan AVIS 2024 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 2. ayağı, Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde koşuldu.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı Tüm Haberleri
Kocaeli'de düzenlenen AVIS 2024 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 2. ayağı tamamlandı mask
Kocaeli'de düzenlenen AVIS 2024 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 2. ayağı tamamlandı
Kocaeli'de düzenlenen AVIS 2024 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 2. ayağı tamamlandı
+4
Haber albümü için resme tıklayın

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle Kocaeli Otomobil Sporları Kulübünce Kartepe Bayraktepe mevkisinde düzenlenen yarışlarda 5 ayrı kategoride 30 sporcu mücadele etti.

Organizasyonun ikinci gününde 5,87 kilometre uzunluğundaki parkuru 3 kez geçen sporculardan dereceye girenlere ödülleri verildi.

Yarışta kategorilerinde birinci olan sporcular şöyle:

Erkekler Kategori 1: İlker Aktaş (GP Garage My Team)

Erkekler Kategori 2: Engin Apaydın (Atış Motor Sports)

Erkekler Kategori 3: Murat Volkan Soyçopur (Atış Motor Sports)

Erkekler Kategori 4: Cem Yalın (GP Garage My Team)

Erkekler Kategori 5: Bahadır Sevinç

Kadınlar Kategori 1: Serap Kotan (Ege Asal Motorspor)

Kadınlar Kategori 3: Hande Erdoğan
# Kartepe

05 May 2024 - 18:17 - Spor

Mahreç  Anadolu Ajansı

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.090.772 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL