05 May 2024 - 18:25- Gündem G:

Stadyum Yolu'nda gerekli önlemler ne zaman alınacak?

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Stadyum Yolu'nda gerekli önlemler ne zaman alınacak? mask
Stadyum Yolu'nda gerekli önlemler ne zaman alınacak?
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Stadyum Yolu trafiğe açıldı ancak yolu kullanan vatandaşlar eksikliklerden şikayetçiler. Gazetemize ulaşan vatandaşlar yol üzerinde hız sınırlayıcı tabela, yaya geçidi çizgileri ve şerit çizgileri olmadığını dile getirerek "Yolu kullanan TIR ve kamyonlar aşırı hız yapıyorlar. Kaldırımlara dökülen kumlar temizlenmediği içinaraç yoluna gelem kum ve toz, yağmurlu havada yolu kayganlaştırıyor" diyerek gerekli önlemlerin alınmasını talep etti.

Stadyum Yolu'nda gerekli önlemler ne zaman alınacak?
# talep

05 May 2024 - 18:25 - Gündem

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Yorumlar

(1)
01

Ulaşım - burada yol trafik işaretleri eksik, şerit çizgileri yok. olacak kazanın sorumlusu kim? trafik denetimi gerekli kamera gerekli

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Mayıs 19:33

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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