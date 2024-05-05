Stadyum Yolu'nda gerekli önlemler ne zaman alınacak?

Stadyum Yolu trafiğe açıldı ancak yolu kullanan vatandaşlar eksikliklerden şikayetçiler. Gazetemize ulaşan vatandaşlar yol üzerinde hız sınırlayıcı tabela, yaya geçidi çizgileri ve şerit çizgileri olmadığını dile getirerek "Yolu kullanan TIR ve kamyonlar aşırı hız yapıyorlar. Kaldırımlara dökülen kumlar temizlenmediği içinaraç yoluna gelem kum ve toz, yağmurlu havada yolu kayganlaştırıyor" diyerek gerekli önlemlerin alınmasını talep etti.