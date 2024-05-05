05 May 2024 - 18:27- Spor G:

İki penaltımız verilmedi, Gökdeniz golleri atsa 5’lik olurduk

Hakan Yağcıoğlu
Hakan Yağcıoğlu Tüm Haberleri
İki penaltımız verilmedi, Gökdeniz golleri atsa 5’lik olurduk mask

Bir garip hafta yaşayacağımız belliydi. Çorum kaybetti, Biz kaybettik, Sakarya kaybetti… 3-0 yenildiğimiz Bodrum, Play-Off’u garantileyelim derken bir anda kendini 3.lig adayı olarak buldu.
Maç tam bir işkence gibi yediğimiz golle başladı. Gökdenizli Bodrum karsısında rezil rüsva olmaya başlamıştık. Gökdeniz ‘inanılmaz!’ golleri atamadı. Golleri atsa 5’lik olurduk daha ilk yarıda.
Hakem iki penaltımız ermedi…
Bu doğru…
Ancak defansımızın bu kadar kötü olduğu bir başka maçı hatırlamıyorum…
Eğer böyle oynayacaksak…
Mahalle takımı görüntüsü vereceksek…
Hele hele son maçta da Sakarya karşısında böyle rezil rüsva olursak…
Bırakın üçüncü olmayı, Play-off bile, oynamayalım…
Sinir sistemimiz çöktü…
Bu çile bitsin…
# bodrum

05 May 2024 - 18:27 - Spor

Mahreç  Hakan Yağcıoğlu

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

Korfezli - Kazandıklarını hak etmeyen kocaeli takımı ve hocasi

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Mayıs 19:52
01

Çukurbağlı. - Ertuğrulu kötülüyordun.

M. Gürsel takımı 3.yaptı...

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Mayıs 19:34

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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