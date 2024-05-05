Otelcilik devi iflas etti

Mahkeme Alkoçlar Otelcilik AŞ.'nin konkordato talebini reddederek turizm sektörünün marka isimi için iflas kararı verdi.

SEKTÖR LİDERİ BORÇ YÜKÜNÜ KALDIRAMADI

Yüksek enflasyon ve artan maliyetler üzerine artan iflaslar artık sektör lideri firmalara kadar ilerledi. Türkiye turizm sektörünün lider markalarından Alkoçlar otelcilik zincirinin konkordato talebini geri çevrildi. Mahkeme, 4 Nisan itibariyle şirketin iflasına karar verdi.

Türkiye'ye mal olmuş ünlü isim Hülya Koçyiğit'in damadı Ender Alkoçlar’a ait, Alkoçlar Otelcilik AŞ. yeni adı ile Amaç Otelcilik, girdiği darboğazı aşamayarak mahkemeye başvurmuş ve konkordato talep etmişti. Ancak mahkeme şirketin borçları ile baş edemeyeceğine karar verdi. Daha dava sonuçlanmadan otel zincirinin şubeleri teker teker kapandı.



4 Nisan'da ilan edilen iflasla birlikte şirketin tasfiye süreci de başladı. Şirketin 60 milyon liranın üzerinde borcu olduğu belirtildi.

75 YILLIK KÖKLÜ FİRMA İFLAS ETTİ

75 yıl önce kurulan Alkoçlar Otelcilik, sektör liderleri arasında bulunuyordu. Otelcilik zincirinin turizm merkezleri başta olmak üzere Bursa Uludağ, Bodrum ve Antalya’da 10'dan fazla oteli bulunuyordu.

Kaynak: yeniçağ