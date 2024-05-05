Türkçe eskiden daha mı iyi konuşuluyordu?

Sosyal medyada TRT Arşiv videoları zaman zaman gündem olmaya devam ediyor. Yurttaşlar videolardaki Türkçe dil kullanımına övgülerde bulunuyor.
Bir sosyal medya kullanıcısı, TRT Arşiv'in 1983 yılında yayımladığı bir videoya alıntı yaparak, "Bir ülke nasıl 40 yılda konuşmayı unutur aklım almıyor" ifadelerini kullandı. Paylaşıma Tarihçi Emrah Safa Gürkan'dan yanıt geldi.
1983 yılında sınav öncesi, sınava girecek öğrenciler ve velilerle yapılan röportajları izliyoruz. pic.twitter.com/porfPqxhEj
— TRT Arşiv (@trtarsiv) June 19, 2020
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.