Türkçe eskiden daha mı iyi konuşuluyordu?

Sosyal medyada TRT Arşiv videoları zaman zaman gündem olmaya devam ediyor. Yurttaşlar videolardaki Türkçe dil kullanımına övgülerde bulunuyor.

Bir sosyal medya kullanıcısı, TRT Arşiv'in 1983 yılında yayımladığı bir videoya alıntı yaparak, "Bir ülke nasıl 40 yılda konuşmayı unutur aklım almıyor" ifadelerini kullandı. Paylaşıma Tarihçi Emrah Safa Gürkan'dan yanıt geldi.