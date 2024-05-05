- Yaşam

Türkçe eskiden daha mı iyi konuşuluyordu?

Tarihçi Emrah Safa Gürkan, 'Türkçe eskiden daha mı iyi konuşuluyordu?' tartışmalarına yeni bir perde açtı. Gürkan sosyal medya hesabından peş peşe açıklamalarda bulundu.

Türkçe eskiden daha mı iyi konuşuluyordu? mask

Sosyal medyada TRT Arşiv videoları zaman zaman gündem olmaya devam ediyor. Yurttaşlar videolardaki Türkçe dil kullanımına övgülerde bulunuyor.

Bir sosyal medya kullanıcısı, TRT Arşiv'in 1983 yılında yayımladığı bir videoya alıntı yaparak, "Bir ülke nasıl 40 yılda konuşmayı unutur aklım almıyor" ifadelerini kullandı. Paylaşıma Tarihçi Emrah Safa Gürkan'dan yanıt geldi.
# medya

05 May 2024 - 19:28 - Yaşam

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