Gebze'de fırın malzemeleri icradan satılık

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2020/5153 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 1.000.000,00 2 Taşınır Metal ergitme tambur fırını ergitme ocağı ve güç ünitesi 80.000,00 1 Taşınır Metal ergitme tambur fırınları yapı konstrüksiyonu 75.000,00 1 Taşınır Metal ergitme tambur fırınları yükleme boşaltma sistemleri 60.000,00 1 Taşınır Metal ergitme tambur fırınları soğutma ve otomasyon sistemleri 2.500.000,00 1 Taşınır Özel yapım gelişmiş döküm ünitesi ergitme ocağı, egzoz sistemi 4 adet ham maqdde yükle ... 90.000,00 1 Taşınır Özel yapım gelişmiş döküm ünitesi yapı konstrüksiyonu 90.000,00 1 Taşınır Özel yapım gelişmiş döküm ünitesi yükleme boşaltma sistemi 60.000,00 1 Taşınır Özel yapım gelişmiş döküm ünitesi soğutma ve otomasyon sistemi 150.000,00 3 Taşınır Su deposu, paslanmaz kabin 40.000,00 1 Taşınır 5 pompalı su deposu aktarma istasyonu 60.000,00 1 Taşınır Dalgakıran marka 2015 model YKT55890 S.N.Vidalı Kompresör 70.000,00 1 Taşınır Metal ergitme tambur fırınları hidrolik sistem 70.000,00 1 Taşınır Özel yapım gelişmiş döküm ünitesi güç ünitesi 60.000,00 1 Taşınır Özel yapım gelişmiş döküm ünitesi hidrolik sistem 75.000,00 3 Taşınır Havalandırma tesisatı emiş fanları 54.000,00 3 Taşınır Havalandırma tesisatı toz filtreleri 150.000,00 1 Taşınır Havalandırma tesisatı, hava kanalları ve 3 adet hava tankı 250.000,00 1 Taşınır Çift bandlı 1000'lik (binlik) çene kırıcı

Artırma Bilgileri

1.Artırma

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Bitiş Tarih ve Saati : 29/05/2024 - 11:17 Başlangıç Tarih ve Saati : 22/05/ 2024 - 11:17---------------------------------------------------------------------------------------------------------Bitiş Tarih ve Saati : 29/05/2024 - 11:17 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/06/2024 - 11:17

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/06/2024 - 11:17

29/04/2024 (İİK m.114/4)

*FOTO: TEMSİLİDİR.