Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Tütüncüler Mahallesi'ndeki derneğe ait hayvan koruma ve bakım barınağında, horoz dövüşü yaptırılarak haksız kazanç elde edildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.Horoz dövüştürülen barınağa baskın düzenleyen jandarma ekipleri, 29 kişiyi gözaltına aldı.Adreste yapılan aramada, horoz dövüştürmek için yapılmış 2 ring ile 6 horoz taşıma çantası ele geçirildi. Barınakta bulunan 5 Hint horozu ile 1 Australorp cinsi horoza da el konuldu.Şüphelilerden Y.T, (47) D.T. (42) ve A.Y’ye (38) kumar oynanması için yer ve imkan sağlamaktan, diğer 26'sına ise kumar oynamaktan işlem yapılacağı öğrenildi.El konulan horozların ise veteriner kontrolünün ardından Bafra İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildiği bildirildi.
05 May 2024 - 19:44- Asayiş Güncelleme:
Hayvanları Koruma Derneği'nde skandal! Horozları dövüştürdüler
Samsun'un Bafra ilçesinde bir barınakta horoz dövüştürüp bahis oynadıkları tespit edilen 29 kişi yakalandı. Horoz dövüşü yaptırılan barınağın, Hayvanları Çevreyi ve Doğayı Koruma Derneği'ne ait olması ise görenleri şaşkına çevirdi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Eroldemirbek - insanları acımasızca ringlerde dövüştürüp genç yaşta ölüp gitmelerine sebep olanlara sözünüz yokta horoz dövüştürenlere mi var .
Emekli - Herkesin derdi para kaldırmak.bunun için bazen dernekler bazen din bazende millet üzerinden bunların arkasına saklanıp para kazanıyor herkes kandırdıgını düşünüyor ama herkes kendi cebini dolduruyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.