Hürriyet'ten Şevval Şam'a övgü dolu sözler

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit 41 Burda AVM Jolly Joker sahnesine çıkan Şevval Şam'ı ziyaret etti. Hürriyet ilgili buluşmaya dair şu ifadeleri kullandı: "Bu akşam sahnesiyle, sesiyle, zerafetiyle çok değerli bir sanatçıyı ağırladı kentimiz; sevgili Şevval Sam Jolly Joker sahnesindeydi.Biz de eşim Murat Hürriyet, ilçe başkanımız Gökhan Ercan ve değerli eşi Elif Ercan ile sevgili Şevval Sam’a hoşgeldin demek için eşlik ettik.Pandemi döneminde belediyemizin davetiyle arabalı konsere gelmişti ve unutulmaz bir akşam yaşatmıştı. O akşam samimi sohbeti de mütevaziliği de unutulmazdı. Ne de olsa bir tarafı İzmitli.Jolly Joker gibi nezih ve kaliteli eğlence mekanlarına bu kentin ihtiyacı var. İyi ki bu güzel marka kentimize gelmiş. Emeği geçenlere ve 41 Burda AVM yönetimine, nazik daveti için de sevgili Mehmet beye çok teşekkür ediyoruz."