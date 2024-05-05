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Eşiyle çıkan tartışmada kendini bıçakladı

Samsun'da eşiyle arasında çıkan tartışmada kendini kolundan bıçaklayan şahıs hastanelik oldu.

İhlas Haber Ajansı
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Eşiyle çıkan tartışmada kendini bıçakladı mask
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Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Özbekistan uyruklu N.K. (30) ile eşi E.A. (35) arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında E.A., kendini kolundan bıçakladı. E.A., ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Eşiyle daha önce arasında tartışma çıktığı için cezaevinde yattığını ve kimseye kendini ifade edemediğini belirten E.A., kimseye zarar vermek istemediği için kendisine zarar verdiğini söyledi.
# ifade, tedavi

05 May 2024 - 19:58 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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