Kocaelispor-Sakaryaspor maçı öncesi kritik ayrılık! Tuncay Şanlı ile yollar ayrıldı

1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, teknik direktör Tuncay Şanlı ile yollarını ayırdı. Sakaryaspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:
"Teknik direktörümüz Tuncay Şanlı ile gerçekleştirilen karşılıklı görüşmeler neticesinde yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine bugüne kadarki emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."
SON HAFTA RAKİP KOCAELİ
Tuzlaspor'a 2-0 kaybeden Sakaryaspor, ligde 3. sırada yer alıyor. Sakaryaspor, ligin son haftasında Kocaelispor ile karşı karşıya gelecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.