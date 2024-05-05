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Kocaelispor-Sakaryaspor maçı öncesi kritik ayrılık! Tuncay Şanlı ile yollar ayrıldı

1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor teknik direktör Tuncay Şanlı ile karşılıklı anlaşma ile yolları ayırdı.

Kocaelispor-Sakaryaspor maçı öncesi kritik ayrılık! Tuncay Şanlı ile yollar ayrıldı mask

1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, teknik direktör Tuncay Şanlı ile yollarını ayırdı. Sakaryaspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Teknik direktörümüz Tuncay Şanlı ile gerçekleştirilen karşılıklı görüşmeler neticesinde yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine bugüne kadarki emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

SON HAFTA RAKİP KOCAELİ

Tuzlaspor'a 2-0 kaybeden Sakaryaspor, ligde 3. sırada yer alıyor. Sakaryaspor, ligin son haftasında Kocaelispor ile karşı karşıya gelecek.
# Sakaryaspor, Kocaelispor, Tuncay Şanlı

05 May 2024 - 20:03 - Spor

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