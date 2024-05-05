İzmit Belediyesi katkılarıyla Hıdırellez coşkusu Mecidiye Köyü’nde başladı



İzmit Belediyesi tarafından baharın müjdecisi olan Hıdırellez bu sene de büyük bir coşku ile kutlanıyor. İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde Mecidiye Köyü’nde gerçekleşen program semah törenleri, konserler ve müzik dinletilerine sahne oldu. Programa İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Mecidiye Köyü Muhtarı Fikri Turgut, meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

“BÜTÜN CANLARLA BİR ARADAYIZ”

Mecidiye Köyü’nde başlayan Hıdırellez etkinliklerinde konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Cumhuriyetin, Kuvayi Milliyenin, Mustafa Kemal Atatürk’ün değerli evlatları, selam olsun hepinize. Barışın, hoşgörünün, uyanışın, bereketin gününde bütün hanelere huzur ve bereket diliyorum. Hep beraber bütün canlarla bir aradayız. Bizleri bu günde yalnız bırakmayan değerli semah sanatçılarına teşekkür ediyorum.

“BİRBİRİMİZİN HIZIR’I OLMAK ZORUNDAYIZ”

Bu özel günlerde acıların ve sevinçlerin paylaşılması çok kıymetli. Anadolu’da yaşayan bütün topluluklarda alevi-bektaşi inancında Hızır’ın çok önemli bir yeri var. Kul sıkışmazsa Hızır yetişmez sözü aslında bütün ülkemize umut kaynağıdır. Hepimiz birbirimizin Hızır’ı olmak zorundayız. Hızır cümle canların yardımcısı olsun.

“YUVALARIMIZDA BOLLUK VE BEREKET OLSUN”

Sesiyle, nefesiyle, deyişleriyle bizlerle birlikte olacak değerli sanatçılarımıza çok teşekkür ediyorum. Hayatımıza sağlık, neşe, keyif, huzur, mutluluk ve bereketin hayırlısı, güzel ülkemize her şeyin en iyisi gelsin. Bütün yuvalarımızda bolluk ve bereket olsun” dedi. Mecidiye Köyü Muhtarı Fikri Turgut ise program emeği geçenlere teşekkür etti. Ayrıca programda emeği geçenlere plaketlerini Başkan Hürriyet ve Muhtar Fikri Turgut takdim etti.