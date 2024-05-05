Başkan Hürriyet, “Cemevlerinin ibadethane sayılmasını Haziran ayında meclise getireceğiz”

İzmit Belediyesi tarafından baharın müjdecisi olan Hıdırellez bu sene de büyük bir coşku ile kutlanıyor. İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde Mecidiye Köyü’nde gerçekleşen program semah törenleri, konserler ve müzik dinletilerine sahne oldu. Programa İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Mecidiye Köyü Muhtarı Fikri Turgut, meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.
“YAPILAN ÇALIŞMALARI ÖNEMSİYORUZ”
Hıdırellez programında vatandaşlara müjde veren Başkan Hürriyet, “ Türkiye’de Alevi hareketini örgütleyen dernek, vakıf ve federasyonların tamamı Cemevlerinin yerel yönetimler tarafından yasal statüsünün tanınması politikasını benimsiyor ve asimilasyon politikalarına karşı çalışmalar yapıyor. Özellikle eşit yurttaşlık temelinde yapılan çalışmaları bizlerde çok önemsiyoruz.
“DAHA ÖNCE DE GÜNDEMİMİZE ALMIŞTIK”
Bu haklı talebi destekleyerek geçen dönem meclisimizde Cemevlerinin ibadethane olarak tanınması maddesini gündemimize almıştık. Ama ne yazık ki mecliste çoğunluğumuz olmamasından dolayı bu madde reddedildi. Bugün ise ‘Güçlü Meclis’ ve ‘Güçlü Başkan’ diyerek yola çıkmıştık. Bunun sonucunda da haklı talepleri dile getirebileceğimiz ve onaylayabileceğimiz bir çoğunluğu elde ettik.
“ALEVİ TOPLUMU ÇOKTAN HAKETTİ”
Bu desteğe her daim layık olmak için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Güç zehirlenmesi yaşamayacağız. Cemevlerinin yasal statüsünün ibadethane olarak sayılması için Haziran ayı meclis toplantısında evet oyu vereceğimizi buradan açıklamak istiyorum. Bunu bütün alevi toplumu çoktan haketti” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.