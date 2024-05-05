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Sakaryaspor, Burak Süleyman ile yollarını ayırdı

Kocaelispor maçı öncesinde Sakaryaspor’da deprem sürüyor. Önce teknik direktör Tuncay Şanlı, şimdi ise kaptan Burak Süleyman ile yollar ayrıldı

ÖMER LÜTFİ ÇELİK
ÖMER LÜTFİ ÇELİK Tüm Haberleri
Sakaryaspor, Burak Süleyman ile yollarını ayırdı mask

SEZON SONUNA KADAR İZİN VERİLDİ

Sakaryaspor’dan yapılan açıklama şu şekilde: Profesyonel futbolcumuz Burak Süleyman'a yönetim kurulumuzun kararıyla sezon sonuna kadar izin verilmiştir ve mevcut sözleşmesi sonlandırılmıştır.

05 May 2024 - 20:59 - Spor

Mahreç  Ömer Lütfi Çelik

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