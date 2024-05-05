Sakaryaspor, Burak Süleyman ile yollarını ayırdı

SEZON SONUNA KADAR İZİN VERİLDİ
Sakaryaspor’dan yapılan açıklama şu şekilde: Profesyonel futbolcumuz Burak Süleyman'a yönetim kurulumuzun kararıyla sezon sonuna kadar izin verilmiştir ve mevcut sözleşmesi sonlandırılmıştır.
Kocaelispor maçı öncesinde Sakaryaspor’da deprem sürüyor. Önce teknik direktör Tuncay Şanlı, şimdi ise kaptan Burak Süleyman ile yollar ayrıldı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.