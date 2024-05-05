Sakaryaspor, Burak Süleyman ile yollarını ayırdı

SEZON SONUNA KADAR İZİN VERİLDİ

Sakaryaspor’dan yapılan açıklama şu şekilde: Profesyonel futbolcumuz Burak Süleyman'a yönetim kurulumuzun kararıyla sezon sonuna kadar izin verilmiştir ve mevcut sözleşmesi sonlandırılmıştır.