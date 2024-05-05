- Ekonomi

Koç Holding'den dev adım! 7 hastaneyi daha aldı

Koç Holding, bünyesindeki Koç Üniversitesi Hastanesi’ne 7 hastane daha ekledi. Turizm bölgelerindeki hastanelere yatırım yapan Koç Holding, ödediği rakamlar ise dudak uçuklattı.

Koç Holding'den dev adım! 7 hastaneyi daha aldı mask

Koç Holding, sağlık sektörüne yaptığı yatırımlara yeni 7 hastane daha ekledi. Holding yeni satın almalara ilişkin KAP'a açıklamada bulundu.

Mart ayı içinde holdingden yapılan açıklama ile Antalya’da hizmet veren 7 hastanenin sahip Anatolia Hospital’in çoğunluk hisselerini satın alındığı açıklanmıştı. Satın alma işlemi tamamlandı.Açıklamada hastanelerin yüzde 80 hissesi için 82 milyon 776.249 Euro ödeneceği belirtilmişti. Koç Holding'in Kamuoyu Aydınlatma Platformu KAP'a yaptığı bilgilendirmede devre konu paylar için alım bedelinin 82 milyon 776.249 Euro olarak belirlendiği ve miktarın yüzde 95’i karşılandığında ödemenin peşinen yapıldığı aktarıldı. Kalan kısım için 2023 yılı finansal tablolarındaki net borç ve işletme sermayesi tutarları üzerinden bir hesaplama yapılacağı söylendi.

Kaynak: yeniçağ
# Antalya, yeni, sağlık, hizmet

05 May 2024 - 22:18 - Ekonomi

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