Refleks Akademi'nin sahibi, Terapi Uzmanı ve Klinik Refleksolog Bilal Yalçıner, bugün saat 08.30'da Kanal D'de yayınlanan "KONUŞTUKÇA" programının konuğu oldu. Programda evlerde yapılan kaçak ve ruhsatsız çalışmalar, Eğitimsiz kişilerce kanunsuz bir şekilde verilen Refleksoloji eğitimleri,Modern Tıp ile koordineli çalışmalar, operasyon sonrası yaşanılan rahatsızlıklar, özel eğitim ve Fizik Tedavi yaklaşımı, Refleksolojinin gelişim ve önemiyle, Uzaktan eğitim konularını konuşuldu.
- Yaşam
Terapi Uzmanı ve Klinik Refleksolog Bilal Yalçıner, KONUŞTUKÇA'nın konuğu oldu
Refleks Akademi'nin sahibi, Terapi Uzmanı ve Klinik Refleksolog Bilal Yalçıner, Kanal D'de yayınlanan "KONUŞTUKÇA" programının konuğu oldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.