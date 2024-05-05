Terapi Uzmanı ve Klinik Refleksolog Bilal Yalçıner, KONUŞTUKÇA'nın konuğu oldu

Refleks Akademi'nin sahibi, Terapi Uzmanı ve Klinik Refleksolog Bilal Yalçıner, bugün saat 08.30'da Kanal D'de yayınlanan "KONUŞTUKÇA" programının konuğu oldu. Programda evlerde yapılan kaçak ve ruhsatsız çalışmalar, Eğitimsiz kişilerce kanunsuz bir şekilde verilen Refleksoloji eğitimleri,Modern Tıp ile koordineli çalışmalar, operasyon sonrası yaşanılan rahatsızlıklar, özel eğitim ve Fizik Tedavi yaklaşımı, Refleksolojinin gelişim ve önemiyle, Uzaktan eğitim konularını konuşuldu.