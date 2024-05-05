05 May 2024 - 22:30- Spor G:

Zümra Yazar Türkiye şampiyonu

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Zümra Yazar Türkiye şampiyonu
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Derbent Ortaokulu öğrencilerinden Zümra Yazar, Bilek Güreşi 45 kg sol kol Türkiye Şampiyonu oldu. Miraç Adalar, Ümmügülsüm Subaşı ve Kayra Artun Aydın ise derece ve başarıları ile gurur kaynağı oldu. 

Zümra Yazar Türkiye şampiyonu
# türkiye, oldu

05 May 2024 - 22:30 - Spor

Mahreç  Haber Merkezi

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