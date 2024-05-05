Zümra Yazar Türkiye şampiyonu

Derbent Ortaokulu öğrencilerinden Zümra Yazar, Bilek Güreşi 45 kg sol kol Türkiye Şampiyonu oldu. Miraç Adalar, Ümmügülsüm Subaşı ve Kayra Artun Aydın ise derece ve başarıları ile gurur kaynağı oldu.