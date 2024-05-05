05 May 2024 - 22:37 - Siyaset

Anket sonuçları: CHP Genel Seçim Anketinde birinci parti

Yerel seçimlerin ardından merakla beklenen genel seçim anketleri yayımlanmaya başladı. Yöneylem Araştırma'nın 26-29 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirdiği 'Seçmen Eğilimleri' araştırmasının sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı. Kurulduğu günden beri ilk defa AK Parti ikinci sıraya düştü. Saadet, Gelecek ve Deva Partisi yüzde 1'lik dilime girmediği için diğer seçenekte kaldı. Kararsızlar dağıtıldıktan sonra anketin sonuçları şu şekilde: