Anket sonuçları: CHP Genel Seçim Anketinde birinci parti

1. CHP: %34,1
2. AK Parti: %30,9
3. DEM Parti: %9,4
4. MHP: %8,3
5. Yeniden Refah Partisi: %6
6. İYİ Parti: %3,9
7. Zafer Partisi: %3,5
8. Türkiye İşçi Partisi: %1,2
Diğer: %2,7
"Bu sonuçlar, kararsızlar ve oy kullanmayacaklar oransal olarak dağıtılarak elde edilmiş olup, %95 güven aralığı ve +/-2 hata payı dikkate alınmıştır. CATI yöntemi kullanılarak gerçekleştirilen araştırma, seçmenlerin genel eğilimlerini yansıtmaktadır."
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.