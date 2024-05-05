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Anket sonuçları: CHP Genel Seçim Anketinde birinci parti

Yerel seçimlerin ardından merakla beklenen genel seçim anketleri yayımlanmaya başladı. Yöneylem Araştırma'nın 26-29 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirdiği 'Seçmen Eğilimleri' araştırmasının sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı. Kurulduğu günden beri ilk defa AK Parti ikinci sıraya düştü. Saadet, Gelecek ve Deva Partisi yüzde 1'lik dilime girmediği için diğer seçenekte kaldı. Kararsızlar dağıtıldıktan sonra anketin sonuçları şu şekilde:

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Anket sonuçları: CHP Genel Seçim Anketinde birinci parti
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1.  CHP: %34,1
2. AK Parti: %30,9
3. DEM Parti: %9,4
4. MHP: %8,3
5. Yeniden Refah Partisi: %6
6. İYİ Parti: %3,9
7. Zafer Partisi: %3,5
8.  Türkiye İşçi Partisi: %1,2
Diğer: %2,7

"Bu sonuçlar, kararsızlar ve oy kullanmayacaklar oransal olarak dağıtılarak elde edilmiş olup, %95 güven aralığı ve +/-2 hata payı dikkate alınmıştır. CATI yöntemi kullanılarak gerçekleştirilen araştırma, seçmenlerin genel eğilimlerini yansıtmaktadır."

Anket sonuçları: CHP Genel Seçim Anketinde birinci parti
# türkiye, MHP, chp

05 May 2024 - 22:37 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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