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Arjantinli futbol efsanesi Menotti, hayatını kaybetti

Arjantin Milli Takımı ile 1978 Dünya Kupası'nı kazanan, Barcelona, Atletico Madrid, Boca Juniors, River Plate, Sampdoria gibi kulüpleri çalıştıran Cesar Luis Menotti, 85 yaşında hayata veda etti.

Arjantinli futbol efsanesi Menotti, hayatını kaybetti mask

Arjantinli futbol efsanesi Cesar Luis Menotti, 85 yaşında hayatını kaybetti. 

Menotti kariyeri boyunca; 1977-78 sezonunda Arjantin Milli Takımı ile Dünya Kupası, 1978-79 sezonunda Arjantin U20 Milli Takımı ile U20 Dünya Kupası, 1982-83 sezonunda Barcelona ile İspanya Kupası ve 1983-84 sezonunda yine Barcelona ile İspanya Süper Kupası'nı kazanmayı başarmıştı.

05 May 2024 - 23:38 - Yaşam

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