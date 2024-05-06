Türkiye’de cinayetten aranıyordu, Rodos’ta göçmen kaçakçılığından tutuklandı

Muğla’nın Datça ilçesinden 1 Mayıs 2024 sabaha karşı sürat teknesine bindirdiği 14 göçmeni Sömbeki (Simi) Adasın yasa dışı yollardan götüren ve ada yakınlarındaki Plati kayalıklarına bıraktıktan sonra Türkiye kıyılarına dönmeye çalışırken Yunanistan sahil güvenlik ekiplerine yakalanan 31 aşındaki Türk göçmen kaçakçısının Türkiye’de cinayet suçuyla arandığı ortaya çıktı.

CİNAYET SUÇUYLA ARANDIĞINI MAHKEMEDE İTİRAF ETTİ

Adı açıklanmayan ve Rodos Mahkemesi’ne sevk edilerek tutuklanan Türk göçmen kaçakçısının, Türkiye’de kız kardeşine cinsel istismarda bulunan bir kişiyi pompalı tüfekle öldürmekten arandığı ve hakkında tutuklama kararı olduğu için yasa dışı yollardan ülkeyi terk etmek zorunda kaldığını açıkladığı belirtildi. Türk göçmen kaçakçısı tutuklanırken, sürat teknesine Yunan makamları tarafından el konuldu.

Kaynak: sözcü