TFFHGD Genel Merkez Yönetim Kurulu kararıyla Başkan Yardımcısı Özhan Kurt Kocaeli, Yalova, Bursa ve Ankara'dan sorumlu olacak. TFFHGD Kocaeli kararı şu sözlerle duyurdu: "TFFHGD Genel Merkez Yönetim Kurulumuz, yönetim kurulu üyelerinin sorumlu olduğu Bölge Dağılımlarını yaptı. Genel Başkan Yardımcımız ve Kocaeli Şube Başkanımız Av.Özhan KURT ; Kocaeli, Ankara, Bursa ve Yalova'dan sorumlu olarak görevlendirilmiştir. Başkanımıza ve camiamıza hayırlı olmasını dileriz."
06 May 2024 - 00:27- Spor Güncelleme:
TFFHGD Kocaeli sorumlusu belli oldu!
TFFHGD Genel Merkez Yönetim Kurulu kararıyla Başkan Yardımcısı Özhan Kurt Kocaeli, Yalova, Bursa ve Ankara'dan sorumlu olacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.