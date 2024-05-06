TFFHGD Kocaeli sorumlusu belli oldu!

TFFHGD Genel Merkez Yönetim Kurulu kararıyla Başkan Yardımcısı Özhan Kurt Kocaeli, Yalova, Bursa ve Ankara'dan sorumlu olacak. TFFHGD Kocaeli kararı şu sözlerle duyurdu: "TFFHGD Genel Merkez Yönetim Kurulumuz, yönetim kurulu üyelerinin sorumlu olduğu Bölge Dağılımlarını yaptı. Genel Başkan Yardımcımız ve Kocaeli Şube Başkanımız Av.Özhan KURT ; Kocaeli, Ankara, Bursa ve Yalova'dan sorumlu olarak görevlendirilmiştir. Başkanımıza ve camiamıza hayırlı olmasını dileriz."