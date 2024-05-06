06 May 2024 - 00:27- Spor G:

TFFHGD Kocaeli sorumlusu belli oldu!

TFFHGD Genel Merkez Yönetim Kurulu kararıyla Başkan Yardımcısı Özhan Kurt Kocaeli, Yalova, Bursa ve Ankara'dan sorumlu olacak.

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TFFHGD Kocaeli sorumlusu belli oldu! mask

TFFHGD Genel Merkez Yönetim Kurulu kararıyla Başkan Yardımcısı Özhan Kurt Kocaeli, Yalova, Bursa ve Ankara'dan sorumlu olacak. TFFHGD Kocaeli kararı şu sözlerle duyurdu: "TFFHGD Genel Merkez Yönetim Kurulumuz, yönetim kurulu üyelerinin sorumlu olduğu Bölge Dağılımlarını yaptı. Genel Başkan Yardımcımız ve Kocaeli Şube Başkanımız Av.Özhan KURT ; Kocaeli, Ankara, Bursa ve Yalova'dan sorumlu olarak görevlendirilmiştir. Başkanımıza ve camiamıza hayırlı olmasını dileriz."
# Ankara

06 May 2024 - 00:27 - Spor

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