- Asayiş

Pres makinesine çalışan fabrika sahibi hayatını kaybetti

İzmit'te bir fabrikada yeni kurulan pres makinesine sıkışan fabrika sahibi Necmi Ş., ağır yaralı olarak kaldırıldığı Kocaeli Şehir Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Demirören Haber Ajansı
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Pres makinesine çalışan fabrika sahibi hayatını kaybetti mask

Olay, saat 22.30 sıralarında İzmit ilçesine bağlı Alikahya Atatürk Mahallesi Eşref Bitlis Caddesi üzerinde plastik parça üretimi yapılan bir fabrikada meydana geldi. Fabrikaya yeni alınan pres makinesinin kurulumu sırasında, makinenin aniden çalışması üzerine iş yeri sahibi Necmi Ş., makine içerisinde sıkıştı. Fabrika çalışanlarının ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. İtfaiye görevlileri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Necmi Ş., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Necmi Ş., ağır yaralı olarak kaldırıldığı Kocaeli Şehir Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
# sağlık, yeni

06 May 2024 - 02:02 - Asayiş

Mahreç  Demirören Haber Ajansı

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