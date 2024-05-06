Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile yaptığı görüşme sonrası söylediği “siyasette yumuşama” mesajını değerlendirdi.

Kişisel Youtube kanalında açıklamalarda bulunan Hüseyin Baş, “Türkiye siyasetinin sadece bugün değil yıllardan beri yumuşamaya ihtiyacı var. Cumhurbaşkanının bilhassa bugünlerde yumuşamaya ihtiyacı var ki böyle bir yolu açmış oldu” dedi.

Osman Kavala serbest mi bırakılacak?

Yumuşama mesajının hemen ardından iktidara yakın isimlerin Gezi tutuklusu Osman Kavala’nın serbest bırakılabileceğine dair sinyaller vermesine de değinen Hüseyin Baş, “Osman Kavala burada kilit bir isim. Kavala'nın serbest bırakılması başlıca bir yumuşama süreci gibi… Madem suçsuzdu niye bu kadar zamandır içeride… Suçlu bir adamsa şu an ne oldu da suçsuz bir adammış gibi, yeniden yargılanacakmış gibi toplumun önüne getiriliyor. Yarın biz bunu Demirtaş ile ilgili de görebiliriz, o da gündem olabilir veya aklınıza kim geliyorsa…” dedi.

“İktidar işine gelse FETÖ ile de belli noktalarda diyalog geliştirebilir”

Seçim döneminde iktidara, ‘İsveç hususunda R yapıyorsun, Mısır hususunda R yapıyorsun, Rahip Brunson’da R yapıyorsun, her hususta R yapıyorsun. FETÖ hakkında R yapmayacağını nereden bilelim?’ sorusunu sorduğunu ifade eden Hüseyin Baş şöyle devam etti;

“Bu da büyük bir soru işaretiydi. Yarın iktidar işine gelse FETÖ ile de belli noktalarda, belli zeminlerde diyalog geliştirebilir. Dolayısıyla bu aslında Türk siyasetinin iç hukuka dönük veya iç meselelere dönük bir çözüm üretmediğini, sorunlara tamamen dışarıdan bir gözle yani küresel sermaye gözüyle, bir Amerikancı gözle, Avrupa himayesinde bir gözle yaklaştığının ispatı. Kavala hususunda da mesaj vermek istedikleri yerler Türkiye ile ilgili, halkla ilgili yerler değil. Bu mesajı başka yerlere şirin gözükme çabasının bir fotoğrafı, bir yansıması olarak değerlendirebiliriz.”

MHP ile Osman Kavala krizi mi çıkacak?

AKP Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş’in Osman Kavala’nın yeniden yargılanma talebini eleştirenlere tepki göstermesini de değerlendiren BTP lideri, bu tepkinin aslında MHP’ye dönük bir ön alma hamlesi olduğunu belirtti.

Baş, “Bence orada MHP'ye bir mesaj var. MHP buna henüz ses çıkarmamışken önünü alma gibi bir plan diyebiliriz. MHP buna itiraz gösterecek büyük ihtimalle, oradaki bir kavganın sonucu. Günün sonunda şunu söyleyebiliriz; bir şeyler dönecek, siyaset ısınıyor, siyaset hızlanıyor, farklı bir rotaya doğru şu anda Türk siyaseti ilerliyor. Bu rotanın toplumla hiçbir alakası yok. Bu, tamamen bazı güç odaklarına, hem iktidarın hem muhalefetin şirin gözükme çabaları. Bu çabanın sonucu olarak bunlar ortaya çıkıyor ama toplumun hayrına, ülkenin hayrına hiçbir şey yok” dedi.

“Türk siyaseti yumuşama adı altında anayasa değişikliği sürecine ilerletiliyor”

“Siyasi ortam, profil değişiyor ve yıllardır bizi aynı şekilde tabiri caizse güden siyasiler de farklı yöntemler izlemeye çalışacaklar” diyen BTP lideri şöyle devam etti; “Bu bütün anlattıklarımın İsrail konjonktürüyle de alakası var, Suriye konjonktürüyle de alakası var, Rusya - Avrupa gerilimiyle, Rusya - Ukrayna gerilimiyle de alakası var, Avrupa'yla bizim durumumuzla da alakası var, Amerika'nın sermaye hareketlerini farklı yönetmesiyle de alakası var, Amerika'nın Çin'e karşı uyguladığı tutumla da alakası var. Hiçbirini tek başına işte biriyle biri görüştü buradan bu sonuç çıktı diye değerlendirmemek lazım. Birçok bileşen var ve bu birçok bileşenin sonucunda görüyoruz ki Türk siyaseti yumuşama adı altında anayasa değişikliği sürecine ilerletiliyor. Bu anayasa değişikliği sürecinde terör farklı konumlandırılacak, milliyetçilik farklı konumlandırılacak. Bunların hepsini yaşayacağız.”